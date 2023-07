Deichmeisterei: Sturzregen kann Deiche an Rhein und Main schädigen

Von: Claudia Kabel

160 Kilometer Deiche an Hessens Flüssen überwacht die Deichmeisterei in Biebesheim. © Peter Jülich

Die Erde der Schutzwälle ist ausgetrocknet. Die Deichmeisterei in Biebesheim steuert bei Hochwasser die Einsätze. Jetzt lädt sie zum Tag der offenen Tür.

An Rhein und Main muss man sich aktuell keine Sorgen wegen eines Hochwassers machen“, sagt Holger Densky, Leiter des Dezernats Staatlicher Wasserbau beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt, am Donnerstag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Die Flusspegel seien derzeit so niedrig, dass man froh sei, dass überhaupt noch Schiffe fahren könnten. Ein kurzfristiges Starkregenereignis könne zurzeit kein Hochwasser auslösen. An Rhein und Main baue sich dieses eher langsam auf – vor allem in den Wintermonaten, wenn Schnee schmelze, oder wenn es sehr lange und anhaltend regne. Unabhängig davon könnte lokaler Starkregen natürlich zu kurzfristigen Überschwemmungen kleinerer Flüsse führen.

Auch für die 160 Kilometer Deiche, die in Hessen Rhein und Main und ihre Zuflüsse begrenzen, können Starkregenereignisse zum Problem werden. Denn Deiche bestünden aus Erde und seien genauso ausgetrocknet wie der übrige Boden, weshalb sie kein Wasser aufnehmen könnten, erklärt Densky. Außerdem sei die für die Funktionstüchtigkeit wichtige Grasnarbe der Deichböschungen durch die starke Trockenheit der zurückliegenden Jahre stark beeinträchtigt, wie das RP unlängst mitteilte. „Wenn auf den Deich viel Regen in kurzer Zeit fällt, kann es zur Erosion kommen und der Oberboden abbröckeln“, erklärt Densky. Deshalb müssten nach einem Platzregen die betroffenen Stellen kontrolliert und gebenenfalls repariert werden.

In Hessen ist dafür die seit 50 Jahren bestehende Deichmeisterei in Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) mit sieben Mitarbeitenden zuständig – es ist die einzige Deichmeisterei des Landes, und sie untersteht dem RP Darmstadt. Von Biebesheim aus, das in der Mitte der Deichlinie liegt, werden die Deichanlagen überwacht und gepflegt. Außerdem wird sie im Hochwasserfall zur Einsatzzentrale des RP: Von hier aus werden dann alle Schutzmaßnahmen – die sogenannte Deichverteidigung – gesteuert. Hier steht zum Beispiel auch eine Sandsackfüllmaschine. Und von hier aus wird die Mahd der Deichböschungen gesteuert, allein die zu unterhaltende Fläche umfasst circa 450 Hektar.

Deichmeisterei feiert 50. Jubiläum Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Deichmeisterei am Samstag, 8. Juli, ihr 50-jähriges Bestehen. Besucherinnen und Besucher können sich von 13 bis 17 Uhr über die Arbeit vor Ort informieren, Dammstraße 32 in Biebesheim. Vor Ort gibt es auch Übungsdeiche für Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) sowie einen Forschungsdeich, an dem die Technische Universität Darmstadt experimentiert hat. cka Infos zu den aktuellen Pegelständen der Flüsse gibt es online auf https://www.hochwasser.rlp.de

Die Deiche in Hessen sind aktuell nahezu alle saniert und für ein statistisch gesehen alle zweihundert Jahre stattfindendes Hochwasser ausgelegt. Circa 260 Millionen Euro hat Hessen seit 1989 in die Sanierung und Erneuerung seiner Deiche gesteckt.

Bis auf wenige Anlagen in kommunalem Besitz, zum Beispiel in Offenbach und zwischen Hattersheim-Eddersheim und Flörsheim, ist die Sanierung laut Densky überall abgeschlossen.

Aktuell laufen Planungen für Sanierungsarbeiten in Mündungsbereichen von Weschnitz, Modau und Sandbach. Die kleineren Zuflüsse zum Rhein könnten sich stauen und ein Hochwasser verursachen. Bis 2027/28 – sofern alles planmäßig verläuft –, so hofft man beim RP, alle Arbeiten abgeschlossen zu haben.