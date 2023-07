AKW Biblis: Initiative erwartet, dass Strahlen-Schutt nie nach Büttelborn kommt

Von: Claudia Kabel

Die Protestgruppe „Büttelborn21“ kämpft gegen die Ablagerung von Biblis-Schutt in Büttelborn. © BI Büttelborn21

Die Initiative „Büttelborn21“ rechnet damit, dass der Gerichtsstreit um die Lagerung von Abbruchmaterial aus dem AKW Biblis in Büttelborn Jahre dauert. Dann könnte es zu spät sein.

Seit Donnerstag, als die Anordnung des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt zur Lagerung von Abfällen aus dem Atomkraftwerk Biblis auf der Büttelborner Hausmülldeponie bekannt wurde, steht Armin Hanus‘ Telefon nicht mehr still. Zahlreiche Medien wollen wissen, wie die Bürgerinitiative „Büttelborn21“, deren Sprecher er ist, auf die drohende Ablagerung des sogenannten freigemessenen Bauschutts reagiert. In einer umgehend herausgegebenen Pressemitteilung hieß es, „Büttelborn hat Grund zu feiern“ – was auf den ersten Blick nicht ganz zu verstehen ist.

Biblis-Schutt: Deponie in Büttelborn schließt 2030

Den Anstoß zur Freude gebe der letzte Satz der RP-Anordnung, in dem es heißt: „Eine sofortige Vollziehung wurde nicht angeordnet.“ Dies gebe den Weg zu einer ordentlichen Klage gegen die Ablagerung frei, sagt Hanus am Freitag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Dafür habe die 350 Mitglieder starke Initiative seit Jahren gekämpft, und das sei „eine kleine Sensation“, denn der für das AKW Biblis zuständige Kreis Bergstraße, das Umweltministerium und AKW-Betreiber RWE seien anfangs sicher gewesen, dass es zum Sofortvollzug komme. „Dann wären morgen die Lastwagen angerollt“, sagt Hanus.

Die Entscheidung der Behörde zeige aber, dass der Versuch der hessischen Grünen, der Hausmülldeponie 3200 Tonnen schwach strahlenden Bauschutt mittels Sofortvollzug „aufzuzwingen“, juristisch nicht haltbar sei, frohlockt die Bürgerinitiative. „Das Verfahren wird in jedem Fall zu unseren Gunsten ausgehen“, ist Hanus überzeugt. Denn das Verfahren werde Jahre dauern, und bis zur Entscheidung sei die Deponie längst geschlossen. Die Schließung ist für Ende 2030 vorgesehen. Die Renaturierung habe schon begonnen, sagt Hanus, der zehn Jahre im Aufsichtsrat des Zweckverbands Riedwerke, dem Eigentümer der Deponie, tätig war. Auch gebe es einen internen Beschluss, dass keine radioaktive Substanzen gelagert werden dürften.

Stefan Metzger, Vorstandsvorsitzender der Riedwerke, hatte am Donnerstag angekündigt, gegen die Anordnung Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht Darmstadt einzulegen. Die Bürgerinitiative selbst werde nicht klagen, sagte Hanus.

Ines Claus, CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, begrüßte ebenfalls, dass dem regulären Klageweg nichts im Wege stehe. Die einzelnen Instanzen zu durchlaufen, sei aller Voraussicht nach ein langjähriger Weg. Zudem gelte nach höchstrichterlichen Entscheidungen, dass der Gesundheitsschutz der Menschen durch rechtsstaatliche Verfahren gewährleistet werden müsse.

Biblis-Schutt: 200 Deponien sagten Nein

Gegen die Lagerung des Biblis-Bauschutts hatten sich bereits die Kommune und der Kreis Groß-Gerau ausgesprochen. Der Kreis Bergstraße, der über keine eigene Deponie verfügt, hatte mehr als 200 Deponien bundesweit angefragt. Vergeblich. Obwohl der freigemessene Müll aus Biblis laut hessischem Umweltministerium als nicht gesundheitsschädlich gilt, will niemand ihn haben.

Christiane Böhme, Landtagsabgeordnete der Linken, forderte die Landesregierung und das Regierungspräsidium auf, sich nochmals der Auseinandersetzung mit der Bevölkerung zu stellen. „Die Bevölkerung sagt Nein zu der Lagerung, der Deponiebetreiber sagt Nein, der Kreistag sagt Nein, die Kommunen sagen Nein, nur das RP im Auftrag von RWE und damit der Kreis Bergstraße sowie das grüne Umweltministerium wollen dies gegen den entschiedenen Widerstand durchsetzen“, rügt Böhme. Dafür habe sie kein Verständnis.