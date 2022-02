Gernsheim: Fragen zu Ausbauplänen für Solvadis-Chemielager

Derzeit können die Antragsunterlagen zum umstrittenen Ausbau des Chemielagers in Gernsheim eingesehen werden. Doch sind die Unterlagen jedem zugänglich?

Derzeit liegen beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt und in der Gemeinde Gernsheim die Antragsunterlagen zum umstrittenen Ausbau des Chemielagers der Firma Solvadis Distribution aus. Wegen der Corona-Beschränkungen findet die Offenlegung nicht im Rathaus statt, sondern in einem dafür angemieteten Hotel.

Pläne einsehen

Die Unterlagen zum geplanten Ausbau des Solvadis-Tanklagers liegen noch bis 9. März 2022 an folgenden Stellen aus und können nach Terminvereinbarung eingesehen werden:

Regierungspräsidium Darmstadt , Wilhelminenstraße 1, Zimmer 2059. Telefonische Terminvereinbarung unter 06151/123734 oder 123752



Außerdem in der Schifferstraße 2 in Gernsheim. Telefonische Terminvereinbarung unter 06157/3090688. cka