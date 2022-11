Bürgermeisterwahl in Riedstadt: Trio auf den Wahlzetteln

Von: Jens Joachim

Im Rathaus in Riedstadt-Goddelau werden am Sonntagabend die Wahlergebnisse öffentlich im Sitzungssaal im dritten Stock präsentiert. © Stadt Riedstadt

In Riedstadt im Kreis Groß-Gerau können am Sonntag, 6. November, 18200 Wahlberechtigte zwischen Marcus Kretschmann (CDU), Melanie Stahlecker-Zach (SPD) und Thomas Caster (Grüne) wählen.

Knapp 18 200 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Riedstadt im Kreis Groß-Gerau können am Sonntag, 6. November, darüber abstimmen, ob Bürgermeister Marcus Kretschmann (CDU) im Amt bleiben oder abgelöst werden soll.

Der 51-jährige Amtsinhaber wird bei der Direktwahl von Thomas Caster, dem Co-Vorsitzenden der Grünen in Riedstadt, und der 42-jährigen Melanie Stahlecker-Zach, der stellvertretenden Parteivorsitzenden und Vizefraktionschefin der Riedstädter SPD, herausgefordert.

Trio bewirbt sich zur Bürgermeisterwahl in Riedstadt

Die 15 Wahllokale in den fünf Stadtteilen Goddelau, Crumstadt, Erfelden, Leeheim und Wolfskehlen sind am Sonntag durchgehend in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer in welchem Wahlbezirk wählen kann, ergibt sich aus der schriftlichen Wahlbenachrichtigung. Wer die Wahlbenachrichtigung nicht mehr findet, kann laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung trotzdem seine Stimme abgeben, muss sich jedoch im jeweiligen Wahllokal entsprechend ausweisen.

Bei der Bürgermeisterwahl am 6. November 2016 schaffte es der seit 2011 amtierende parteilose Rathauschef Werner Amend nicht, gegen eine Mitbewerberin und zwei weitere Herausforderer in die Stichwahl zu kommen. In der Stichwahl am 27. November 2016 konnte sich dann CDU-Bewerber Kretschmann gegen Andreas Hirsch von der SPD durchsetzen. Im April 2017 trat der frühere Polizist Kretschmann, der zuletzt Leiter des Ordnungsbehördenbezirks Biebesheim, Gernsheim, Stockstadt war, sein Amt als Bürgermeister im Rathaus in Goddelau an.

Die Wahlergebnisse werden am Sonntagabend auf der Internetseite der Stadt unter der Adresse www.riedstadt.de veröffentlicht.