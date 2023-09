46 Gräber unter dem Ackerboden in Nauheim

Von: Annette Schlegl

Der kuriose Bronzeeimer, in dem einst eine Person beigesetzt wurde. Ein Glasgefäß fand sich auf dem Gräberfeld gleich daneben. © Ralf Klausmann, Hessenarchäolog

Studierende der Frankfurter Goethe-Uni haben in Nauheim ein Bestattungsareal aus der Römerzeit ausgegraben und sind auf 46 Gräber verschiedener Volksgruppen gestoßen.

Dem Acker im Westen von Nauheim (Kreis Groß-Gerau) ist nicht anzusehen, was sich bis vor kurzem darunter verborgen hat: 46 Gräber aus der Zeit, als römische Legionen am Rhein stationiert waren. Studierende der Goethe-Universität Frankfurt haben sie in Zusammenarbeit mit der Hessenarchäologie am Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Darmstadt, in einer sechswöchigen Lehrgrabung freigelegt – inklusive zweier Skelette und einiger Grabbeigaben, die jetzt genauer untersucht werden.

Gräberfeld bei Nauheim existierte schon im 1. Jahrhundert nach Christus

Antike Gräber ausheben zu können, sei ein seltenes Privileg, sagte Professor Markus Scholz, Leiter des Studienganges Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen an der Goethe-Universität, bei einem Vor-Ort-Termin. Siedlungsgrabungen dagegen gebe es häufiger.

Das Gräberfeld, das acht Studierende in zwei Teams auf gut 2000 Quadratmetern ans Tageslicht brachten, datiert aus der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. bis zum Beginn des 3. Jahrhunderts. 44 der Gräber zeugen von der damals typischen römischen Brandbestattung auf dem Scheiterhaufen, zwei von einer Körperbestattung. Anthropologen werden sich nun die Knochenreste aus dem Leichenbrand sowie die Skelette vornehmen und Sterbealter, Geschlecht sowie Krankheiten bestimmen.

„Früher Nauheimer im Eimer“ war ein kurioser Fund auf dem Gräberfeld

Die Nauheimer Gräber zeigen auf, wer vor fast 2000 Jahren an den Grenzen zum Hessischen Ried siedelte: eingewanderte Ethnien in kleinräumigen Gruppen. Grabbeigaben deuten auf germanische Wehrbauern hin, die von den Römern bewusst aus dem Norden angelockt wurden, den Sicherheitsdienst in der Provinz an der Grenze des Römischen Reiches übernahmen und dann sesshaft wurden. „Eine der Hauptmarschlinien lag hier“, sagte der Professor. Laut Thomas Becker von der Hessenarchäologie ist in nördlicher Nachbarschaft ein römisches Militärlager aus der Zeit von Kaiser Augustus bekannt.

Sechs Wochen lang legten Studenten und Studentinnen der Goethe-Universität Frankfurt Gräber aus der Römerzeit frei. © Ralf Klausmann, Hessenarchäolog

Auf dem Bestattungsareal gab besonders ein 30 Zentimeter hohes Gefäß den Hinweis, dass hier die Toten neu zugezogener Siedler:innen ihre letzte Ruhe fanden: ein Bronzeeimer, der wohl als Bestattungsurne diente. Die Studierenden sprachen vom „frühen Nauheimer im Eimer“. Diese Art der Beisetzung sowie die Mitgabe von Werkzeug wie Scheren oder Messer war für römische Bestattungen untypisch. „Der Eimer muss hierhin importiert worden sein und wohl den einen oder anderen Dinar gekostet haben“, sagte Professor Scholz. Überhaupt seien die Grabbeigaben – wie etwa auch eine komplette Urne aus grünem Glas – qualitätvoll gewesen, was auf einen gewissen Wohlstand der Bestatteten hindeutet.

Studierende der Frankfurter Goethe-Uni fanden auch Fundament eines Grabmals

Die Studierenden stießen auch auf sechs rechteckige Grabensysteme, die als Grabeinfassungen anzusehen sind und erstmals in Südhessen nachgewiesen werden konnten. „Solche Einfriedungen sind gallisch, die kennt man links des Rheins “, sagte der Professor. Die eingefriedeten Areale hätten nicht primär der Bestattung gedient, sondern seien wohl ein Platz für Rituale und Totenfeierlichkeiten gewesen.

Auch das Fundament eines Grabmals fand sich auf dem Areal. „Das war einst ein acht bis neun Meter hoher Grabpfeiler, wie ein Leuchtturm, bunt bemalt“, erklärte Scholz. Das Grabmal sei aber im Mittelalter seiner Steine beraubt worden.