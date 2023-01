Kreativer Einsatz für Kinder und Jugendliche

Die Fachstelle Jugendarbeit und Jugendgerichtshilfe im Fachbereich Jugend und Soziales des Wetteraukreises sucht Teamerinnen und Teamer für Projekte an Wetterauer Schulen und für Freizeiten und Veranstaltungen in den Schulferien.

„Für Studierende, Erzieherinnen und Erzieher sowie Jugendleiterinnen und Jugendleiter bietet die Betreuung dieser Veranstaltungen ein ideales Praxisfeld“, heißt es in einer Pressemitteilung des Wetteraukreises. Die Fachstelle Jugendarbeit stelle eine Bescheinigung über die pädagogische Tätigkeit aus, die als Praktikumsnachweis für pädagogische Berufe und Studiengänge gelte.

Voraussetzungen für eine Tätigkeit sind laut Kreis Teamfähigkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Interessierte Personen sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Für alle Betreuerinnen und Betreuer gibt es verpflichtende Vorbereitungsseminare und die Möglichkeit, am Aus- und Fortbildungsprogramm teilzunehmen. Interessierte wenden sich direkt an die Fachstelle Jugendarbeit. Informationen zu den Aufgaben und Veranstaltungen gibt es unter 0 60 31/83 33 11 und unter//wetteraukreis.de/service/kinder-jugend-familie-frauen/teamer/innen-gesucht. red