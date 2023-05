Kostenlose Taunusbahn auf Zeit?

Forderung der Grünen

Das Chaos im Taunusnetz beschäftigt weiter die Politik. „Die Taunusbahn muss endlich pünktlich und zuverlässig werden - und das Vertrauen in die Taunusbahn wiederhergestellt werden“, fordert die Kreistagsfraktion der Grünen. Aus diesem Grund haben die Grünen im Kreistag für die kommende Ausschussrunde nun einen Antrag eingereicht, mit dem erreicht werden soll, dass die Taunusbahn für eine gewisse Zeit kostenlos genutzt werden kann. „Einfach so die Taunusbahn benutzen, da steigen hoffentlich wieder viele ein, und die Taunusbahn wird attraktiv“, hofft Mathes. „Ob eine kostenfreie Nutzung für einen bestimmten Zeitraum möglich sein wird oder anlassbezogen, beispielsweise in der Adventszeit, das ist unerheblich.“ Aktuell kommt es auf den Linien RB11, RB12, RB15 und RB16 im Taunusnetz weiter zu Zugausfällen und Verspätungen. Der Grund ist laut RMV Personalmangel bei der neuen Betreiberin, der Start Deutschland GmbH. Dort hatten jüngst 12 Fahrer gekündigt. judo