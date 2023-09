Kosten für Hessentag in Pfungstadt steigen und steigen

Weniger Besucher:innen als gedacht, gestiegene Mindestlöhne für das Personal, höhere Energiekosten – der Hessentag in Pfungstadt ist weitaus teurer als veranschlagt. © Michael Schick

Der Hessentag in Pfungstadt ist nochmals teurer geworden als kalkuliert. Statt im April veranschlagten 10,6 Millionen Euro sind nun 13,3 Millionen berechnet worden.

Der diesjährige Hessentag wird für die Ausrichterstadt Pfungstadt immer teurer. Laut einer Sitzungsvorlage für die städtischen Gremien sind die Gesamtkosten um weitere 2,7 Millionen Euro von den zuletzt im April kalkulierten 10,6 auf nun 13,3 Millionen Euro gestiegen.

Bürgermeister Patrick Koch (SPD) begründete die Mehrkosten auf FR-Nachfrage mit höheren Personalkosten, gestiegenen Energiepreisen und weniger Besucherinnen und Besuchern als geplant. Der städtische Doppelhaushalt für die Jahre 2022/23 sei schon im Juli 2021 aufgestellt worden; die enormen Kostensteigerungen als Folge des Ukrainekrieges seien damals nicht vorhersehbar gewesen. Der Sicherheitsdienst für den Hessentag sei um mindestens ein Drittel teurer geworden, die Kosten für den Sanitätsdienst hätten sich sogar verdoppelt. Dass statt geplanten 600 000 Gästen nur 400 000 kamen, drückt ebenfalls auf die Kostenrechnung. „Wir hatten die Besucherzahlen im Vorfeld eh schon heruntergerechnet, weil uns die bisherigen Zahlen zu hoch gegriffen erschienen“, sagte Koch. Bad Hersfeld hatte vor vier Jahren als letzter Ausrichter des Hessentags vor der Corona-Pandemie 862 000 Gäste gemeldet, ins nordhessische Korbach kamen 2018 rund 845 000 Menschen zu den Veranstaltungen.

In der Sitzungsvorlage schreibt Bürgermeister Koch, die überplanmäßigen Aufwendungen für den Hessentag seien im April „noch nicht absehbar“ gewesen. Gegenüber der FR erklärte er, im Juli sei klar geworden, dass die Stadt rund 1,3 Millionen Euro an Mehrwertsteuer nachzuzahlen hat – und zwar für die Kernmodule des Hessentags, also Landesausstellung, Natur auf der Spur, Festzug, Ehrentribüne und Parkplätze. „In dieser Dimension war uns das nicht bewusst“, sagte er. Die Stadt müsse nun erst einmal in Vorleistung gehen und mit dem Land über mögliche Kostenerstattungen verhandeln. Der Finanzausschuss beschäftigt sich am 12. September, das Stadtparlament am 25. September mit der Vorlage.