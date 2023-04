Konzerte für demente Menschen

Die Psychologen Arthur Schall und Valentina Tesky begleiten die Gesprächskonzerte für Demente wissenschaftlich. Schöppner © Boris Schöppner

Academy und Goethe-Universität starten Pilotprojekt

KRONBERG - Dass Musik auf Menschen, die unter einer demenziellen Erkrankung leiden, positiv wirken kann, ist schon seit Längerem bekannt. In Altersheimen singen Senioren nahezu textsicher mit, wenn vertraute Melodien erklingen, selbst dann, wenn sie sonst schon fast alles andere vergessen zu haben scheinen. Nun möchte die Universitätsklinik Frankfurt gemeinsam mit der Kronberg Academy ein Pilotprojekt starten, um das Format interaktiver Konzerte für Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen zu erproben und zu verbessern. Denn bislang fehle es an einer wissenschaftlichen Begleitung. Wir haben uns mit dem Diplom-Psychologen und Musikwissenschaftler Dr. Arthur Schall und der Diplompsychologin Dr. Valentina Tesky im Institut für Allgemeinmedizin getroffen. Sie sind für wissenschaftliche Begleitung im Arbeitsbereich Altersmedizin, Schwerpunkt Psychotherapie und klinische Gerontologie bei Professor Dr. Johannes Pantel zuständig.

Das musikalische Langzeitgedächtnis sei in Hirnregionen verortet, die weniger stark von der Krankheit betroffen seien. Ausprobiert werden soll ein besonderes Format, ein interaktives Gesprächskonzert. Dabei werden kurze Stücke (bis zu vier Minuten) gespielt. Als „Hits der klassischen Musik“, umschreibt Schall die Stücke, die so bekannt sind, dass sie bei einigen der Teilnehmer Erinnerungen wecken können. Die Titel sollen jedoch nicht vor dem Konzert verraten werden. Bei den Konzerten sei alles erlaubt: egal ob mitsingen, klatschen und tanzen. Es soll also keine reine Beschallung stattfinden.

Musik kann Emotionen und Erinnerungen aktivieren, sind die beiden Wissenschaftler überzeugt. Insbesondere dann, wenn die Musik in der Jugend eine Rolle gespielt hat, Sie gehen davon aus, dass auch die Kommunikationsfähigkeit der Erkrankten reaktiviert werden kann. So, dass sie sich über das Erlebte austauschen können. Das steigere womöglich sogar das Gefühl der Selbstwirksamkeit, wenn die Menschen erleben, dass sie nicht nur etwas hören, sondern auch darüber reden können. Und nicht zuletzt: „Erkrankte und Angehörige sollen mal wieder etwas Schönes zusammen erleben“, erklärt Tesky. Solche Momente seinen insbesondere bei häuslicher Pflege rar.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht

Tesky und Schall vermuten, dass sich vor allem Menschen melden, die eine Affinität zur klassischen Musik haben. Sie gehen aber auch davon aus, dass in 30 Jahren wohl Techno oder House zum Einsatz kommen müsste, um Teilnehmer zu aktivieren.

PARTNERSCHAFTEN Die Kooperation von Kronberg Academy und Goethe-Universität ist nicht das einzige Feld, auf dem die Künstler für Menschen musizieren, die nicht ohne Weiteres an Konzerten teilnehmen können. Es bestehen weitere Kooperationen mit der Klinik Hohe Mark (Oberursel), der Johann-Peter-Schäfer-Schule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“ (Friedberg) und der Albrecht-Strohschein-Schule (Oberursel). red

Vor und nach dem Konzert werden die Patienten hinsichtlich ihres Befindens untersucht. Angehörige sollen auch protokollieren, wenn sich das Verhalten der Teilnehmer im Alltag nach der Teilnahme an einem Konzert verändert. Bewährt sich das Pilotprojekt, könnte eine breiter angelegte Studie folgen.

Auch die Musiker werden geschult. Die Kronberg Academy will somit erreichen, dass die Künstler ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als integraler Bestandteil ihrer Ausbildung gerecht werden, ganz im Sinne der Auffassung von Pablo Casals, dem Namensgeber für die Konzerthalle in Kronberg. Er forderte, die Kunst solle im Dienste des Menschen stehen.

Es wird zwei Gruppen geben: Die erste Gruppe wird erst an einem Gesprächskonzert teilnehmen (Ende April) und später am normalen Konzert während des Kammermusikfestivals „Chamber Music Connects the World“ teilnehmen, das vom 7. bis zum 14, Mai im Casals Forum stattfindet. Die zweite Gruppe nimmt erst an einem regulären Konzert teil, und dann Ende Mai an einem Gesprächskonzert.

Die erste Gruppe ist bereits belegt, in Gruppe zwei gibt es noch freie Plätze. Teilnehmen können Menschen mit ärztlich gesicherter Demenzdiagnose von leicht bis mittelschwer sowie eine Begleitperson. Hierbei kann es sich um einen Angehörigen oder einen Betreuer handeln. Die Konzerte finden im Casals Forum in Kronberg statt.

Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich per E-Mail anmelden bei Dr. Arthur Schall, schall@allgmeinmedizin.uni-frankfurt.de, oder bei Dr. Valentina Tesky, tesky@allgmeinmedizin.uni-frankfurt.de. Telefonisch ist der Arbeitsbereich Altersmedizin in Uni-Klinik zu erreichen unter 069 / 6 30 1- 8 36 21. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung „Tangente“.