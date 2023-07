Konzept für Mobilität

Politik macht Weg frei

friedrichsdorf - Nach dem Klimaschutzkonzept bekommt Friedrichsdorf nun auch ein Mobilitätskonzept. Möglich machte es die Stadtverordnetenversammlung, die am Donnerstagabend grünes Licht für das Aufstellen eines Konzepts gab. Die Entscheidung war jedoch eine schwere Geburt, gekennzeichnet von einer langen und intensiven Debatte, mehreren Änderungsanträgen inklusive einer Sitzungsunterbrechung.

Eine Diskussion entzündete sich um die Frage, ob in der Vorstudie, die dem Konzept zugrunde liegt, der motorisierte Individualverkehr, sprich das Auto, verteufelt wird oder nicht. Das befürchtet vor allem die CDU, die einen Änderungsantrag stellte, um solche etwaige Einfahrtbeschränkungen von vornherein zu vermeiden. Zwar bekamen die Christdemokraten Unterstützung von der FWG, doch Grüne, SPD und die FDP stellten sich entgegen. Grünen-Fraktionschefin Daniela Fox konnte in der Vorstudie keine allgemeine Stigmatisierung des Autos erkennen und sah in der Vorstudie eine „gute Basis“ für die Ausschreibung des Konzepts. Die Stimmen von Grünen, SPD und FDP reichten, um die Kritiker zu überstimmen. ks