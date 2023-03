Kontrollen im Ostkreis

Nur ein Ermittlungsverfahren

Main-Taunus - Bei den „Verkehrstagen Ost“ gab es am Mittwoch zahlreiche Verkehrskontrollen in den vier östlichen Kommunen des Main-Taunus-Kreises, bei denen Polizisten und Mitarbeiter der Ordnungsämter gemeinsam kontrollierten. Zwischen 7 und 17 Uhr überprüften die Polizisten und die Ordnungspolizisten der Städte Bad Soden, Eschborn, Schwalbach und Sulzbach über 140 Fahrzeuge sowie etwa 170 Fahrzeuginsassen hinsichtlich etwaiger Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. „Lediglich in einem Fall musste ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, da der Verdacht bestand, dass ein Mann seinen Pkw ohne Führerschein führte“, berichtet die Polizei nun. Zudem habe es „mehr als 30 Feststellungen, welche die Einleitung von Verwarnungs- oder sogar Bußgeldverfahren zur Folge hatten“, gegeben. red