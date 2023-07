Kontrolle am Frankfurter Flughafen: Verdacht auf Racial Profiling

Von: Gregor Haschnik

Ein Brasilianer will Angehörige besuchen und wird am Flughafen Frankfurt abgeschoben. Die Begründung ist mehr als fragwürdig.

Der brasilianische Student Gabriel Roque (Name geändert) freute sich darauf, für gut vier Wochen nach Deutschland zu kommen. Als er am 7. Juli in Frankfurt landete, warteten seine Angehörigen – drei Tanten, zwei Onkel, eine Cousine, vier von ihnen deutsche Staatsbürger:innen – am Flughafen. Umarmen konnten sie ihn nicht, denn fast 30 Stunden später wurde er abgeschoben. Das hat ihn traumatisiert. Auf dem Weg zum Rückflug „war ich fertig, frustriert“, erzählt Roque. Er sei wohl Opfer rassistischer Diskriminierung wegen seiner dunklen Hautfarbe geworden.

Gut eine dreiviertel Stunde nach der Landung rief der 21-Jährige seine Angehörigen an und übergab sein Handy einem Bundespolizisten. Dieser teilte mit, dass dem jungen Mann die Einreise verweigert worden sei. Die Entscheidung sei endgültig. Als Gründe habe der Beamte fehlende Nachweise für den Zweck des Aufenthalts und dessen Finanzierung angegeben. Zudem wurde auf einem Formular vermerkt, dass Roque eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstelle.

Dabei ist der Brasilianer nie straffällig geworden. Der Rest der Begründung sei ebenfalls nicht stichhaltig, erklärt die Familie. Sie versuchte während des Telefonats und bei weiteren Kontakten mit der Bundespolizei, Zweifel auszuräumen, stellte Nachweise zur Verfügung. So bestätigten zwei Onkel, dass es eine Einladung gab und legten eine Reisekrankenversicherung vor. Einer von ihnen bot Bargeld für den Neffen an und garantierte, den Aufenthalt zu finanzieren. Später gaben ein Onkel und eine Tante noch eine Verpflichtungserklärung ab, obwohl diese für einen visumsfreien Kurzaufenthalt von Brasilianern nicht notwendig ist. Am 8. Juli, einem Samstag, schickte der Onkel eine entsprechende Mail an die Bundespolizei, die auch seine Gehaltsabrechnung enthielt.

Am Samstag schalteten sie die Rechtsanwälte Michele Sciurba und Gerhard Grüner ein. Letzterer wandte sich in Mails an die Bundespolizei, zuletzt mit der Bitte, eine Reaktion des Verwaltungsgerichts abzuwarten, die ab Montag hätte kommen können. Um 21:18 Uhr bat ein Polizist den Juristen um einen Sendebericht über dessen Kommunikation mit dem Gericht. Aber nur wenige Minuten später wurde Roque abgeschoben.

Der FR liegen Dokumente vor, die die Angaben stützen. Der Umgang mit Roque wird als von Vorurteilen geprägt beschrieben: Sie hätten ihn aus der Warteschlange „herausgepickt“ und mehrfach gefragt, ob er kriminell sei und schon mal mit der Polizei zu tun gehabt habe. Die Beamt:innen hätten wiederholt über ihn gelacht. Zu Essen habe er nur Pommes bekommen und auf einem harten Stuhl schlafen müssen. Dass er die Hin- und Rückflugtickets zeigte und auf seine wartenden Angehörigen verwies, half ihm nicht.

Verwandte beklagen eine teils zynische Argumentation. Die Bundespolizei teilte etwa mit, eine Garantieerklärung müsse von der Ausländerbehörde – die am Wochenende bekanntlich geschlossen ist – beglaubigt werden.

Auf FR-Anfrage weist die Bundespolizei alle Vorwürfe zurück, auch jenen des Racial Profiling. Roque sei „wie jeder andere Drittstaatsangehörige“ gemäß Bundespolizeigesetz, kontrolliert worden. Die Einreise sei „auf Basis seiner Auskünfte“ aufgrund von Zweifeln an der Finanzierung des Aufenthaltes verweigert worden. So habe er weder Bargeld noch eine Kreditkarte bei sich gehabt, und seinen Angaben zufolge gehe seine Tante keiner Arbeit nach. Zudem habe eine amtliche „Einladungsverpflichtungserklärung“ gefehlt. Eine Verpflegung und Versorgung sei jederzeit möglich gewesen. Auch habe es gute Schlafmöglichkeiten gegeben. Dass die Familie einen Rechtsanwalt einschaltete, sei berücksichtigt worden, jedoch hätten die von ihm eingeleiteten Maßnahmen „keine aufschiebende Wirkung“ gehabt. Die Angehörigen widersprechen: Bereits zehn Minuten nach der Einreiseverweigerung hätten die Beamten gewusst, dass es dafür keine Grundlage mehr gegeben habe, da mehrere Abholer:innen warteten, eine Bürgschaft und Bargeld anboten. 28 Stunden vor der Rückführung „hätten sie den Verwaltungsakt jederzeit widerrufen können und auch müssen“, sagt ein Onkel. Eine Tante sei vorübergehend erwerbslos gewesen, doch der Neffe hätte bei den anderen Verwandten gewohnt. Auch habe die Behörde ihre Pflicht, den Ermessensspielraum zu Gunsten des Betroffenen anzuwenden, nicht erfüllt. Das Vorgehen deute darauf hin, dass Roques Herkunft und Hautfarbe eine Rolle spielte.

Die Familie hat mit Hilfe des auf Menschen- und Bürgerrechte spezialisierten Think Tanks GMVV bei der Bundespolizei eine detaillierte Anfrage gestellt. Sie will Roque zu seinem Recht verhelfen – auch weil er viel Geld für die Abschiebung zahlen soll und bei Reisen wegen des Vermerks zu seiner angeblichen Gefährlichkeit Probleme kriegen könnte. Er denkt oft an die Stunden am Flughafen: „Ich fühlte mich erniedrigt.“