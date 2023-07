Kommunalaufsicht eingeschaltet

Grüne wollen Verkauf des Klinikareals prüfen lassen

Der ins Wanken geratene Klinik-Deal schlägt weiter hohe Wellen. Die Grünen wollen nun die Kommunalaufsicht einschalten und ihn rechtlich prüfen lassen. Im Zentrum steht die Frage: Hat der Landrat das Klinikareal ohne gültigen Kreistagsbeschluss verkauft oder nicht? Nach Ansicht der Grünen im Kreistag hat Landrat Ulrich Krebs (CDU) den eigentlichen Kreistagsbeschluss, das Areal des alten Kreiskrankenhauses in Bad Homburg an die Wohnkompanie oder - falls eine entsprechende Sicherheit vorliegt - auch an eine hundertprozentige Tochter zu verkaufen, missachtet. „Verkauft wurde nämlich an Projekttöchter einer weiteren zwischengeschalteten Gesellschaft, und auf die geforderten Sicherheiten wurde ohne ersichtlichen Grund verzichtet“, monieren die Grünen. Wegen Unsicherheiten beim Verkauf muss der Kreis den Haushaltsplan für das Jahr 2023 anpassen. Der Erlös werde „möglicherweise nicht mehr in diesem, sondern erst 2025 fließen“, hieß es aus der Kreisverwaltung. Die Folge: Im aktuellen Haushalt fehlten plötzlich 50,4 Millionen Euro, die im Kaufvertrag fixiert gewesen seien. judo