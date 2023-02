Köln entdecken

Wetterau - Das Jugendbildungswerk des Wetteraukreises bietet in den Osterferien eine Fahrt nach Köln an, für Mädchen von 14 bis 17 Jahren. Der pädagogische Ansatz der Fahrt heißt „City Bound“ und meint „Erlebnispädagogik in der Stadt“. Es geht laut Ankündigung darum, sich auszuprobieren, die Stadt zu erkunden und neue Leute kennenzulernen. Dazu gehöre sowohl Mut, aus sich herauszukommen, als auch Teamwork und eine Menge Spaß.

Aufgaben zu lösen, zum Beispiel ein besonderes Foto zu machen, sei Teil des Programms.

Am 1. April geht es mit dem Zug nach Köln, am 5. April wieder zurück. Ein Info-Abend für Eltern und Teilnehmerinnen findet am Donnerstag, 9. März, um 18.30 Uhr statt. Anmeldung unter jugendarbeit@wetteraukreis.de. Weitere Auskünfte erteilt Lea Noe, Telefon 0 60 31/83-33 14. red