Koalition verteidigt Ausgaben für Stadtrat

Tobias Ottaviani (SPD) will hauptamtlicher Dezernent werden. privat © tz

Opposition hätte gern die Dezernate umverteilen lassen, um ein Dezernentengehalt einzusparen

BAD HOMBURG - Sollte man sich angesichts der miserablen Kassenlage einen hauptamtlichen Stadtratsposten sparen? Darüber diskutierte das Stadtparlament am Donnerstagabend leidenschaftlich. Anlass war eine Formalie: Die CDU/SPD-Koalition wollte den Haupt- und Bürgerbeteiligungsausschuss zur Wahlvorbereitung einsetzen.

Im Februar scheidet Sozialdezernentin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) aus dem Amt. „Deshalb muss der hauptamtliche Magistrat ergänzt werden“, so SPD-Parteichefin Elke Barth. Termin für die Wahl des Nachfolgers werde wohl der 5. Oktober sein. Der Wahlvorbereitungsausschuss soll noch vor den Sommerferien starten.

Wenn man die Koalition beim Wort nehme, so Grünen-Fraktionschef Alexander Unrath, müsse sie angesichts der Haushaltslage hier anfangen zu sparen. Es geht dabei um gut 80 000 Euro Gehalt pro Jahr. Man könne die Stelle intern besetzen oder, so Unrath, könnten die Aufgaben der Dezernentin für Jugend und Soziales, Sicherheit und Ordnung sowie den Betriebshof auf die elf ehrenamtlichen Magistratsmitglieder verteilt werden. Unrath verwies auf Dieter Kraft (Grüne), der 2009 bis 2011 ehrenamtlicher Sozial- und Ordnungsdezernent war.

Jugend und Soziales ist schwieriger Bereich

Armin Johnert (BLB) pflichtete bei, er höre täglich von Bürgern, ihnen werde zu viel zugemutet - zumal gerade die Grundsteuer verdoppelt wurde. Die Koalition solle „mit gutem Beispiel vorangehen“. Zwischen 2003 und 2011 sei man ja auch ohne Bürgermeister ausgekommen.

Jugend und Soziales, so Johnert, sei allerdings ein „Hammerbereich“ und mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Aber der OB könne die Dezernate ja umverteilen. Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU) könne sich in die Thematik einarbeiten; er sei „ehrgeizig und kommunikativ“.

Es handele sich um das größte der drei Dezernate, entgegnete Dr. Clemens Wolf (CDU); das Soziale sei der Fachbereich mit der größten finanziellen Ausstattung, er sei „schwer zu durchblicken“. Auch wegen der vielen Pflichtleistungen sei es wichtig, dass die Arbeit funktioniert, „deshalb müssen wir das Amt professionell ausstatten“. Ja, es gebe eine Stellenbesetzungssperre, so OB Alexander Hetjes (CDU). Aber es würden auch Ausnahmen beschlossen, „weil wir im Rathaus sonst die Arbeit einstellen können“ - in einigen Abteilungen seien kaum noch Mitarbeiter da. Ehrenamtliche seien nicht in der Lage, den Bereich so zu führen wie eine Hauptamtliche. Und ein Vergleich mit der Zeit, als Dieter Kraft „Hilfsdezernent“ war, verbiete sich: Damals habe es weniger Flüchtlinge gegeben. Wenn es weniger als drei Dezernenten gäbe, wäre „dieser Magistrat nicht mehr handlungsfähig“.

Mit dem Kämmereibeauftragten Meinhard Matern (CDU) gebe es ja einen vierten Dezernenten, merkte Johnert an. Christoph Keresztes (Jugendbeirat) kritisierte, dass Grüne und BLB die Arbeit, für die jetzt jemand ein volles Gehalt beziehe, auf Ehrenamtliche abwälzen wollten. „Ist der Bereich Jugend denn so unwichtig?“

Der Wahlvorbereitungsausschuss wurde mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beschlossen; Grüne, BLB, Linke, AfD und Peter Braun waren dagegen. Somit steht der Kandidatur Ottavianis nichts im Wege. Der 26-Jährige, der gerade seinen Master in Management macht, hat zwar keine Erfahrungen im Bereich Jugend und Soziales, kenne die Aufgabenbereiche der Dezernentin, die Strukturen und Herausforderungen dank regelmäßigen Austausches mit ihr sehr gut, wie er sagt. Und er sei jung genug, sich einzuarbeiten. Und wer übernähme im Fall seiner Wahl den SPD-Fraktionsvorsitz? Sein Vize Dr. Thomas Kreuder will es jedenfalls nicht tun. Ottaviani: „Wir haben genug, die es können.“