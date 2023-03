Koalition beschließt Doppelhaushalt

Teil der Haushaltskonsolidierung der Kurstadt ist die Erhöhung der Hundesteuer. Konopatzki © Konopatzki

Stadtparlament verständigt sich nach vierstündiger emotionaler Sitzung auf elf Millionen Euro Einsparungen

BAD HOMBURG - Mit den Stimmen der CDU/SPD-Koalition hat der Doppelhaushalt 2023/24 am Donnerstag eine Mehrheit im Parlament gefunden. Mehr als vier Stunden wurde diskutiert, nicht nur die obligatorischen Haushaltsreden waren emotional aufgeladen. Denn der Etat, in den Oberbürgermeister und Kämmerer Alexander Hetjes (CDU) bei einem Volumen von rund 240 Millionen Euro pro Jahr jährliche Konsolidierungsmaßnahmen, ein Dreiklang aus Einsparungen, Steuererhöhungen und den Griff in die Rücklagen, von rund 34 Millionen Euro einarbeiten ließ, steht nicht alleine. So trug Armin Johnert (BLB) eine Alternative zur Grundsteuer-Verdopplung vor (abgelehnt), das Gremium diskutierte unter anderem über einen Änderungsantrag zur Hundesteuer (abgelehnt) und die Parkgebühren (angenommen).

Dafür, dass gespart werden müsse, zeigten alle Fraktionen Verständnis. Die Opposition war aber vor allem durch die Art und Weise, wie der Haushalt erstellt und eingebracht wurde, verärgert. Alexander Unrath (Grüne) erneuerte die Forderung nach einem Übergangshaushalt, um den Bürgern durch eine vermehrte Entnahme aus der Rücklage jetzt nicht zu viel zuzumuten und sich mit ausreichend Zeit mit der Situation auseinandersetzen zu können. Dabei hätte man „moderate Maßnahmen“ auch mitgetragen. Mit dem jetzt gewählten Ansatz sei die Überwachungsfunktion der Opposition ausgehebelt worden.

Tim Hordorff (FDP) war mit dem Dreiklang einverstanden und bekannte sich zu den elf Millionen Euro Einsparungen: „Hier haben Sie uns auf ihrer Seite!“ Man hätte gerne noch mehr mitgeholfen, doch die versprochene Möglichkeit zur Beteiligung sei ausgeblieben. Ideen habe man etliche. Man müsse bei den Ausgaben ansetzen. „Wir können uns den Luxus nicht mehr leisten, wir müssen an die Strukturen ran!“ Nicht, um sie zu zerstören, sondern um sie umzuwandeln. Hordorff: „Viele Projekte waren früher wichtig und bezahlbar. Sie mögen auch heute noch wichtig sein, bezahlbar sind sie leider nicht mehr.“

Für die BLB erklärte Johnert: „Es war schon vor anderthalb Jahren klar, dass sich Bad Homburg auf einem gefährlichen Kurs befindet.“ Man habe jetzt wieder viele Vorschläge zum Haushalt eingebracht und sei mit einigen durchgekommen. Doch bei allem Ausgleich: „Es ist nicht unser Haushalt. Es bleibt dabei, dass diejenigen am meisten belastet werden, die sich am wenigsten leisten können.“

Die Redner der Koalition stellten sich hinter den Entwurf ihrer Dezernenten und verteidigten den Dreiklang. Tobias Ottaviani (SPD) bescheinigte dem Haushalt, „alles andere als mutlos zu sein“, denn er halte die Stadt handlungsfähig. Bei unvorhergesehenen Entwicklungen - negativ wie positiv - gebe es das Mittel des Nachtragshaushalts, „mit dem Doppelhaushalt haben wir Planungssicherheit, die uns das Regierungspräsidium nicht nehmen kann.“ Man dürfe keine Ängste schüren, sondern müsse die Situation beobachten. Ottaviani: „Die SPD trägt den Haushalt mit. Nicht weil er uns gefällt, sondern weil er sein muss.“ Er setze trotz Kürzungen Impulse, schütze das soziale Miteinander und leite „den Weg hin zu einer stabilen und nachhaltigen Finanzpolitik“.

Dr. Clemens Wolf (CDU) lobte: OB Hetjes habe im April 2022 mit der Notbremse und dem Einsetzen der Task Force Verantwortung übernommen. „Jetzt ist es an uns, Verantwortung zu übernehmen.“ Die Steuererhöhungen etwa seien eine Herausforderung, „aber wir wollen die Finanzen solide und zukunftsfähig gestalten.“ Sollten die Einnahmen „auf ein Normalmaß“ zurückkehren, wolle man die Steuern wieder senken. Verantwortung bedeute aber auch, so schob Wolf in Richtung Opposition nach, „dass wir jeden Antrag, der nur Wünsche und keine Finanzierung beinhaltet, gnadenlos ablehnen werden.“ Man könne nicht in zwei Jahren wieder auf eine Task Force hoffen.