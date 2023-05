Knapp eine Million für die Führungsebene

BLB kritisiert Personalausgaben / CDU wirft Bürgerliste Populismus vor

BAD HOMBURG - Gerne hat OB Alexander Hetjes (CDU) die Zahlen nicht offengelegt; es bedurfte eines Umwegs übers Regierungspräsidium, bis er jetzt auf eine Anfrage der BLB antwortete. Wie hoch die jährlichen Personalkosten für Personen aus der Führungsebene der Verwaltung seien, hatte die Bürgerliste erfahren wollen.

„Trotz Pandemie und Bedenken zur finanziellen Situation hat man sich seit Sommer 2021 Stellen geleistet, die in Summe bei knapp einer Million Euro jährlich liegen“, rief Okan Karasu (BLB) in der Stadtparlamentssitzung am Donnerstagabend dem Magistrat zu. „Bei der Stellenbesetzungssperre in anderen Bereichen haben Sie es sich nicht schwer gemacht.“ Das der langjährige Kämmerer Meinhard Matern (CDU) 2021 sein Amt als Bürgermeister aufgab und zur Geschäftsführung der Stadtbahngesellschaft fürs U2-Projekt berufen wurde, aber weiter als Kämmereibeauftragter agiert, hat die BLB bis heute nicht verknusen können. Wie hoch denn die jährlichen Kosten für Matern und den jetzigen Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU) seien, wollte die Bürgerliste wissen.

Jedynak koste die Stadt pro Jahr 111 911 Euro, ist Hetjes’ Antwort zu entnehmen; bei Matern sind es 138 150 Euro, aber kein weiteres Geld fürs Auge auf die Kämmerei. „Jedynak kann im Gegensatz zum abgesetzten Bürgermeister keine Kämmerei“, so Karasu. Dafür erhalte Hetjes diesen Posten. „Warum reicht dem Kämmerer das Fachwissen des Fachbereichsleiters nicht aus?“

Ebenfalls Gegenstand der BLB-Kritik: die jährlichen Zusatzkosten für den zweiten Stadtwerke-Chef (30 000 Euro), Kosten für den Kurhaus-Planungsbeauftragten (120 000) sowie für den jetzigen und den ehemaligen Kurdirektor. So koste der Kurdirektor die Stadt im Jahr für die diversen Geschäftsführer-Tätigkeiten - von der Spielbank bis zum Fugato-Arbeitskreis - 290 000 Euro; zudem muss sie dessen geschasstem Vorgänger jährlich 138 922 Euro zahlen.

Populismus und „Nullverstand“ warf Stefan Schenkelberg (CDU) der BLB vor. Was der Bürgermeister zu bekommen habe, stehe im Beamtenbesoldungsgesetz. „Und dass wir einen Stadtbahndirektor haben, liegt an einer Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt, der die BLB selbst zugestimmt hat.“ Beim zweiten Stadtwerke-Chef handele es sich um einen verdienten Mitarbeiter, der zusätzliche Aufgaben bekommen habe, dafür hafte und bezahlt werde. „Das ist eine Selbstverständlichkeit.“ Was die Kurdirektoren betrifft, so habe der vorherige ein höheres Gehalt bezogen als der jetzige, der zudem mehr Aufgaben wahrnehme, so Schenkelberg. Letzter Punkt: der Planungsbeauftragte fürs Kurhaus. Ohne Zahlen zu kennen werde doch geschätzt, dass bei dem Projekt mit einen „dreistelligen Millionenbetrag“ jongliert werde. Insofern seien die Kosten gerechtfertigt.