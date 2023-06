„Klimaquartier“ am Bahnhof?

Bürgermeister bringt Vorschlag für neues Wohngebiet auf dem Baufeld V ein

KRONBERG - Rund um den Bahnhof hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Da sind Wohngebäude an den Schillergärten entstanden, es wurde ein Businesshotel eröffnet und das Casals Forum gebaut. Auch am historischen Bahnhofsgebäude wird eifrig saniert. Lediglich auf dem Baufeld V, auf dem bezahlbarer Wohnraum entstehen soll, passiert nichts.

Ganz offenbar kam auch der Magistrat bei der Frage, wie viel Platz für Parkflächen und wie viel für Wohnraum vorgesehen sein sollte, nicht weiter. Ein Dauerbrenner: Der Streit lässt sich bis in die Amtszeit des Ersten Stadtrats Jürgen Odszuck (parteilos) zurückverfolgen.

Nachdem die Stadtverordneten bereits in der vergangenen Sitzungsrunde vergeblich auf eine Vorlage aus dem Magistrat gewartet hatten, wäre es damit wohl auch nichts in der letzten Sitzungsrunde vor den hessischen Sommerferien geworden. Daher macht nun Bürgermeister Christoph König (SPD) von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch und hievt das Thema wieder auf die Agenda. Dies geschehe in Absprache mit dem zuständigen Dezernenten, dem neuen Ersten Stadtrat Heiko Wolf (parteilos).

Der Schritt sei erforderlich geworden, weil es im Magistrat nicht nach Kompromissbereitschaft aussah. So seien auch keine Gegenvorschläge zu der Vorlage aus der Stadtverwaltung gekommen, was die Anzahl der P&R-Stellplätze anbelangt. „Die Frage, wo wir hinwollen, ist eine politische“, sagt der Bürgermeister und bringt den Vorschlag ein, wonach am Bahnhof auf dem Baufeld V ein „Klimaquartier“ entstehen soll, „das die nachhaltigen Anforderungen des Klimaschutzes und der Klimafolgeanpassung erfüllt sowie die sozialen und ökonomischen Anforderungen miteinbezieht“. Der Bebauungsplan soll als Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohnquartiers mit Vorgaben für geförderten Wohnraum schaffen.

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von circa 1,2 Hektar. Bei der weiteren Planung seien 40 Parkplätze im öffentlichen Raum des Baufeldes V vorzusehen und zu veranlassen, dass weitere 40 Stellplätze in der Tiefgarage des Kammermusiksaals für Dauerpendler in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 6 bis 18.30 Uhr zur Verfügung gestellt werden. Der Vorschlag Königs sieht die Auslobung eines Realisierungswettbewerbs vor. Zudem sei geplant, das Bebauungsplanverfahren zu starten und die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange in die Auslobung des Wettbewerbs einfließen zu lassen. Die Realisierung des Wohnquartiers soll durch einen noch zu gründenden Eigenbetrieb abgewickelt werden.