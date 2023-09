Klimabildung in der Schule

Wetterau - Bis zum Jahr 2045 soll das Bundesland Hessen klimaneutral sein. Schon bis 2030 soll die gesamte Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral gestellt werden und als Vorbild vorangehen. Was aber ist mit den Schulen in Trägerschaft der Landkreise? Das fragt die Ortsgruppe „Teachers for Future“ Wetterau-/Hochtaunuskreis in einer Pressemitteilung.

Und weiter: Finden sich Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Schulen? Gibt es Konzepte, um den Energieverbrauch der Schulen zu reduzieren? Unterstützt die Kreispolitik Lehrkräfte, die sich auf den Weg machen, Schulen als Vorbilder für Klimaschutz, Energieeffizienz und Klimawandelanpassung zu etablieren? Ist Klimabildung an den Schulen als Thema schon angekommen?

Diese Fragen wollen die „Teachers for Future“ am kommenden Dienstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Kreativhaus in Friedberg diskutieren. Dazu seien Lehrkräfte aller Schulformen eingeladen. Kontakt ist vorab möglich per E-Mail an Michaela Schremmer (Grundschule Fauerbach): michaela.schremmer @gmail.com. red