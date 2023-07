Klassiknacht ist schon ausverkauft

„Bad Homburger Sommer“ startet am 14. Juli

BAD HOMBURG - Die Kurstadt kommt aus dem Festival-Modus nicht heraus: Gerade wird die Tribüne des Tennisturniers abgebaut, nächste Woche wird die Bühne für den „Bad Homburger Sommer“ aufgebaut. Nächstes Jahr könnte die große Bühne schon zum Tennisturnier aufgebaut werden, sagt Kurdirektor Holger Reuter mit Blick auf die Kosten - und auf die dann noch parallel stattfindende Fußball-Europameisterschaft (Stichwort Public Viewing). Jetzt steht aber erst einmal der „HoSo“ (14. Juli bis 5. August) vor der Tür.

50 Veranstaltungen unter freiem Himmel sind für die drei Wochen geplant; die meisten kostenfrei. Dennoch wird es die „Klassiker“ wieder geben: „Klassiknacht in Weiß“ mit dem Jugendsinfonieorchester Hochtaunus (23. Juli, 19 Uhr), Picknick am Schwanenteich (15. Juli, 16 Uhr), Abschlusskonzert mit dem Johann-Strauß-Orchester (5. August, 20 Uhr), Schöppche-Jazz, Kabarett, Open-Air-Kino, Flohmarkt (16. Juli, 10-16 Uhr, Brunnenallee), Tannenwaldsoiree (18. Juli, 19 Uhr, Kleiner Tannenwald), Sommernachtsbälle . . .

Für die sieben Konzerte muss man sich Karten kaufen. Ausverkauft sind der Auftritt der „Queen“-Coverband am 21. Juli und die „Klassiknacht in Weiß“. Nur noch wenige Karten sind für den Abend mit Songs von Robbie Williams am Freitag, 28. Juli (19.30 Uhr) und für das Abschlusskonzert erhältlich. Tickets gibt es in der Tourist-Info im Kurhaus oder online; sie kosten jeweils 5 Euro. Karten für den Auftritt der Sängerin Gaby Moreno am 29. Juli, 19.30 Uhr, kosten 32 Euro und sind noch erhältlich.

Die Lesung „Das Dschungelbuch“ mit Christian Brückner (2. August) wurde ins Frühjahr verschoben. Im Kurtheater könne man besser planen, so Reuter; auch seien jetzt zu wenig Tickets verkauft worden.

Zurück zur Outdoor-Bühne: Beschränkungen wie zur Corona-Zeit gibt es bei den Konzerten keine mehr, wobei nach wie vor ein Sicherheitsdienst im Einsatz sein wird. 1600 Personen passen auf die eingezäunten 3200 Quadratmeter. Stühle, auch Liegestühle, Essen und Getränke dürfen mitgebracht, Picknickdecken auf den Wiesen ausgebreitet werden. Tische dürfen das Maß 1 mal 1 Meter nicht überschreiten.

Auf Anregung des Jugendbeirats gibt’s auch wieder die Gamers’ Lounge (4.+5. August, Kurhaus), das Fußballturnier (24. Juli, 14-17 Uhr, Sportzentrum Nord-West; hierfür können sich Teams noch per Mail an m.groeninger@kuk.bad-homburg.de anmelden), die Beach-Lounge hinter dem Kurhaus, die Stuntman-Bahn (22. Juli, 11-17 Uhr, Jubiläumspark), den Poetry-Slam (20. Juli, 19.30 Uhr, Kurhausgarten) und die „Silent Disco“ (4. August, 21 Uhr) - diesmal kann zentraler, nämlich auf der Schlossgarage, abgetanzt werden.

FIGURENTHEATER IN DEN ARKADEN In den Louisen-Arkaden findet während des „Bad Homburger Sommers“ ein Figurentheater-Festival statt. Und das ist nicht nur für Kinder gedacht, betont Arkaden-Chef Jörg Huber. Gegeben werden für Erwachsene und Jugendliche „Anna Karenina“ (Freitag, 28. Juli, 19.45 Uhr) und „Faust“ (Samstag, 29. Juli, 19.45 Uhr), „sommerlich leicht verdaubar“. Alle Ensembles seien als Kleinkunst ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei; bezahlt werden die Auftritte vom Werbebudget der Händler. Huber: „Dafür bekommen wir auch Aufmerksamkeit. Die Nachmittagsvorstellungen sind auch etwas für jüngere Zuschauer ab fünf, etwa „Das Märchen vom Silbermond“ (28. Juli, 12 Uhr) oder „Dornröschen“ (29. Juli, 13 Uhr). ahi

Gediegener getanzt, nämlich Standard und Latein, wird bei den beiden Sommernachtsbällen im Kurhaus. Für den Abend mit der beliebten Alphaband am Samstag, 15. Juli, sind bereits alle 400 Karten verkauft; für die Newcomer-Liveband „The Top Tones“ (ebenfalls mit Sängerin) am 22. Juli, 19.30 Uhr, sind noch Tickets erhältlich; sie kosten dieses Jahr 15 Euro.

Zwei Fahrradtouren durch Bad Homburg und Friedrichsdorf auf Spuren von Landgrafen und Prinzen bietet Günther Gräning (ADFC) an den Samstagen 15. und 22. Juli an. Abfahrt: jeweils um 15 Uhr vorm Kurhaus. Am Sonntag, 23. Juli, beginnt um 17 Uhr im Musikpavillon im Kurpark ein ökumenischer Stadtgottesdienst mit Live-Band.

Die Jüngsten können sich auf die Kinderrallye (22. Juli, 10-18 Uhr, Innenstadt) freuen, auf die Kasperl-Kompanie (26. Juli, 16 Uhr, Kurhausgarten - diesmal spielt der Kurdirektor mit) und auf Marionettentheater (16. Juli, 11, 13 und 15 Uhr, Stahlbrunnen). Und wer in seinem Stadtteil bleiben möchte, kann trotzdem den „Bad Homburger Sommer auf Reisen“ genießen - hier gibt es wie stets einen Programmpunkt in jedem Ortsteil, meist in Zusammenarbeit mit den Stadtteilzentren. „Dort gibt es auch unglaublich leckeren Kuchen“, schwärmt Stefanie Kürten.

Das Open-Air-Kino in der Brunnenallee wird diesmal von Kinopolis organisiert. Gezeigt werden nur zwei Filme: das Roadmovie „Tschick“ (25. Juli) und die Komödie „Moonrise Kingdom“ (27. Juli).

Das Programmheft des „Bad Homburger Sommers“ liegt gedruckt in der Stadt aus und kann online über die Homepage www.bad-homburg.de (--> Freizeit) heruntergeladen werden.