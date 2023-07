Kinderschutz in Hessen: „Prekärste Situationen“ in Einrichtungen

Von: Gregor Haschnik

Expertinnen und Sozialpolitikerinnen haben auf Einladung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes über Kinderschutz diskutiert. Ein großes Problem ist der Fachkräftemangel.

Von „prekärsten Situationen“ in manchen stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe spricht Mériem Diouani-Streek vom Kinderschutzbund Frankfurt. Es mangele an gut ausgebildeten Fachkräften, so dass gerade mehrfach traumatisierte Kinder „vom Regen in die Traufe kommen können“. Die Schnittstelle zur Kinder- und Jugendpsychiatrie sei ein großes Problem, ebenso wie die Tatsache, dass es nach Notaufnahmen an Plätzen in Anschlusseinrichtungen fehle.

Unter dem Titel „Kinder besser vor Gewalt schützen“ haben am Mittwoch Fachleute und Landtagsabgeordnete diskutiert, auf Einladung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Petra Boberg (HR), die zu Beginn auf die dramatische Lage hinwies: Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Hessen ist so hoch wie nie, laut der jüngsten Statistik wurden 5134 Fälle gezählt, wobei sexualisierte Gewalt zunimmt. Gleichzeitig mangelt es vielerorts an Personal, etwa in Jugendämtern und Heimen.

Bessere Bezahlung gefordert

Annemarie Selzer von der Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kassel (faX) betonte, man müsse vor allem „Erwachsene stark machen, um Kinder zu schützen“, dürfe Verantwortung nicht auf letztere schieben. Selzer kritisierte, dass die Qualität des Schutzes oft vom Wohnort abhänge, davon, wie gut Jugendämter oder Beratungsstellen finanziell ausgestattet sind. Es brauche flächendeckend gute Bedingungen und viel Kompetenz, besonders bei sexualisierter Gewalt mit ihren komplexen Dynamiken. Selzer sprach sich für einen Landespräventionsrat aus, der regelmäßig Politik und Expert:innen versammelt, und für eine zeitnahe Umsetzung des Landesaktionsplans zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen. An dem Plan waren bis zum Abschluss im November etwa 130 Akteur:innen beteiligt, wie Selzer lobte. Doch es ist nach wie vor nicht klar, was mit den Ergebnissen passiert.

Diuoani-Streek plädierte dafür, Schulen, Kitas und andere Institutionen bei Schutzkonzepten intensiv zu unterstützen, weil sie dies alleine kaum leisten könnten.

Wiebke Knell (FDP) sagte, es brauche beispielsweise mehr Schulsozialarbeiter und eine bessere Verzahnung der Beteiligten. Zudem müssten die Hilfsangebote so niedrigschwellig sein, dass Kinder sie auch nutzten.

Nach Ansicht von Nadine Gersberg (SPD) ist die wirtschaftliche Lage der Kommunen ein wesentlicher Punkt. Diese müssten etwa über den Finanzausgleich „viel besser ausgestattet werden“, damit sie mit einer deutlich besseren Bezahlung mehr Fachkräfte gewinnen könnten. Claudia Ravensburg (CDU) warb für das Modell der praxisintegrierten Ausbildung, um die Personalsituation zu verbessern. Um die Vernetzung zu verbessern, wolle die CDU „Kinderschutzkoordinator:innen“ für Hessen. Kathrin Anders (Grüne) schlug ein hessisches „Kompetenzzentrum Kinderschutz“ mit Beratungs- und Fortbildungsangeboten vor. Es solle hessenweit agieren, Standards entwickeln und mit den Institutionen vor Ort zusammenarbeiten.