Kinder- und Jugendhilfe in Hessen: Manche Kinder haben in der Familie Unvorstellbares erlebt

Von: Gregor Haschnik

Uli Ratmann © Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Uli Ratmann, Leiter des stationären Bereichs im Albert-Schweitzer-Kinderdorf, spricht über seine Erfahrungen und Ziele.

Mir war früh klar, dass ich gerne mit Menschen arbeite. In meiner Kirchengemeinde und in Jugendverbänden habe ich mich ehrenamtlich engagiert und gemerkt, dass es mir Spaß macht, junge Menschen beim Wachsen zu begleiten, ihnen dabei zu helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln.

Nach meinem Pädagogik-Studium wollte ich nicht in den pädagogischen Freizeitbereich gehen, sondern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die in einer speziellen Situation sind. Sie haben zum Teil Sachen erlebt, die man sich kaum vorstellen kann. Dies und die Besonderheiten, die damit einhergehen, zu akzeptieren und den Blick auf die Betroffenen zu richten, ist wichtig: Was brauchen sie? Was tut ihnen gut?

Oft sind das Dinge, die sie kaum kennen. Hier – im Albert-Schweitzer-Kinderdorf (ASK) in Hanau, wo ich den stationären Bereich leite - geben wir den Kindern und Jugendlichen „Normalität“. Das ist in der Zeit einer Notaufnahme besonders wichtig. Wir versuchen zu vermitteln: Dein Job ist, Kind zu sein und dich zu entwickeln. Und nicht, zum Beispiel als Achtjährige für deine kleinen Geschwister verantwortlich zu sein oder für die Mahlzeiten zu sorgen, weil deine Eltern dazu nicht in der Lage sind. Wir bieten einen strukturierten Tagesablauf mit drei festen Mahlzeiten, machen altersentsprechende Freizeitangebote, schützen die Kinder und führen Gespräche mit ihnen. Wir bieten uns als Mensch an und klären die Perspektive: Wo ist ein passender Platz in einer Anschlusseinrichtung? Was können wir mit den Eltern erreichen, damit das Kind zurück kann?

Den Alltag mit Kindern und Jugendlichen positiv zu gestalten, ihnen gute Erfahrungen zu ermöglichen und zu sehen, wie sie wachsen, motiviert mich sehr.

Das ASK hat in Hammersbach und Wetzlar neue Notaufnahmen eröffnet. Die Plätze sind in der Regel belegt und die Zahl der Anfragen, die zum Teil von weit her kommen, viel höher. Wir suchen neues Personal, in anderen Einrichtungen ist die Situation noch angespannter. Das ist ein Grund für den Platzmangel, ein weiterer der hohe Bedarf, der unter anderem auf den hohen Druck in den Familien und ein bröckelndes Sozialgefüge zurückzuführen ist. Der Staat sollte mit deutlich höheren finanziellen Mitteln dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche überall besser betreut werden, zum Beispiel in kleineren Gruppen.

In meiner Freizeit bin ich im Alpenverein aktiv. Wir haben beim ASK auch ein Kletterangebot für Jugendliche, das gut ankommt. Es macht ihnen Spaß. Sie haben dabei die Möglichkeit, Vertrauen zu entwickeln, etwa wenn sie sich sichern lassen, über Grenzen zu gehen und selbstsicherer zu werden.

Aufgezeichnet von Gregor Haschnik