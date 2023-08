Keine Verletzten: Angriff auf CSD-Parade in Darmstadt

Von: Sebastian Weissgerber

Kunterbunt ging es beim Christopher Street Day in Darmstadt zu. © Sebastian Weissgerber

Ein Mann hat am Samstag Teller auf den Demonstrationszug beim Christopher Street Day in Darmstadt geworfen und wird von der Polizei gestellt. Die wiederum wird selbst von Teilnehmenden attackiert.

Rund 2300 Menschen sind am Samstagmittag zum Christopher Street Day (CSD) durch die Darmstädter Innenstadt gezogen. Dies teilten der veranstaltende Verein Vielbunt und die Polizei mit. An dem rund zweistündigen Demonstrationszug nahmen auch der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) und der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) teil. „Wir als Grüne kämpfen für Akzeptanz und Vielfalt, deshalb sind wir beim CSD hochrangig dabei“, sagte Al-Wazir der FR. Weltweit seien queere Menschen Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt. „Da ist es wichtig, Flagge zu zeigen.“

Dass Schwule, Lesben und Transmenschen auch in der Darmstädter Öffentlichkeit immer noch nicht sicher sind, belegt ein Angriff auf die Kundgebung. In der Elisabethenstraße warf ein Mann aus einem Obergeschoss einen Teller auf die Demonstrierenden, allerdings ohne einen Menschen zu treffen. Der 22-Jährige wurde von der Polizei in seiner Wohnung gestellt, und wird sich nach der vor Ort erfolgten Gefährderansprache einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen, wie ein Polizeisprecher der Frankfurter Rundschau auf Nachfrage erklärte.

CSD in Darmstadt: Rund 2300 Menschen beteiligen sich an Parade

Anschließend feierte die queere Szene und ihre Freund:innen noch bis in die Abendstunden auf dem Karolinenplatz unter der Schirmherrschaft des Ministers Klose, der in kurzer Hose und regenbogenfarben T-Shirt auf der Bühne erschien. Der CSD Darmstadt habe schon immer einen besonderen politischen Anspruch, sagte Klose.

„Die Regenbogenfarben sind ein Symbol für Offenheit und Vielfalt. Und wer sich damit schmückt, der muss dann auch Verantwortung übernehmen. Denn Vielfalt verpflichtet“, sagte er mit Blick auf das diesjährige Motto des veranstaltende Vereins Vielbunt. Dieser sei seit Jahren ein starker Partner der queeren Selbstorganisation in Hessen, lobte Klose. „Wir brauchen solche lauten queeren Stimmen und wir brauchen unübersehbare LSBTIQ, weil sie Kennzeichen unserer lebendigen Demokratie sind.“

Kritik an Stand der Polizei beim CSD in Darmstadt

Mann ist nie zu alt für den CSD. © Sebastian Weissgerber

Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) besuchte gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Bijan Kaffenberger (SPD) und Hildegard Förster-Heldmann (Grüne) die mehr als zwei Dutzend Stände von Aidshilfe und Klinikum Darmstadt, des Frankfurter Volleyballvereins, dem Deutschen Hanfverband sowie der Parteien Grünen, SPD, CDU, Linke und FDP. Auch die Polizei war mit ihren Ansprechpersonen für LSBT*IQ-Lebensweisen im Polizeipräsidium Südhessen vertreten, wurde allerdings nicht von allen Teilnehmenden willkommen geheißen.

„Acht Personen, die während des Umzugs zum Teil schon durch Vermummung auffielen und polizeifeindliche Parolen riefen, versammelten sich vor dem Informationsstand der Polizei und bekundeten mit einem Banner ihre Abneigung gegen die Polizei“, teilten die Beamten am Sonntag mit. Da die Spontanversammlung Blick und Zugang auf den Stand versperrte, habe die Polizei die Protestierenden „weggeschoben“. Dabei „warf eine Person eine Flasche in Richtung der Beamten, verfehlte diese aber“, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung.

CSD in Darmstadt: Aggressionen gegen Stand der Lesben und Schwulen in der Union

Einen schweren Stand hatten auch die Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Einige Jugendliche verbrannten demonstrativ deren Propagandamaterial. Jochen Pollitt, der vor 27 Jahren das queere Filmfestival Weiterstadt gegründet hat, kann mit solchen Aggressionen nichts anfangen.

Auch wenn der Stonewall-Aufstand in den USA als Ausgangspunkt für den CSD mit einem gewalttätigem Protest gegen polizeiliche Repression begonnen habe, seien seitdem 54 Jahre vergangen. „Wir leben hier im Wunderland Deutschland, in einer Demokratie“, sagt der 59-Jährige, der neben einem schwarzen Schlüpfer nur weiße Engelsflüge und Feder-Kopfschmuck trägt. „Die Polizei ist hier, um uns vor homophoben Idioten zu schützen.“