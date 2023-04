Keine Frühjahrserholung: Arbeitslosigkeit in Hessen nimmt zu

Von: Christoph Manus

In Frankfurt wird, wie hier von der ABG in der Ginnheimer Platensiedlung, immer noch viel gebaut. Trotzdem steckt die Branche in der Krise. © Renate Hoyer

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Hessen verschlechtert sich. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Zahl der offenen Stellen sinkt. Probleme hat unter anderem die Baubranche.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im April leicht gestiegen. Fast 180 000 Frauen und Männer waren bei den Agenturen für Arbeit gemeldet, etwa 1650 mehr als im März. Die Quote blieb bei 5,2 Prozent, in Frankfurt stieg sie sogar leicht auf nun 5,9 Prozent. Das ist untypisch für das Frühjahr. Üblicherweise sinkt die Arbeitslosigkeit nach den Wintermonaten.

Dass es diesmal zu keiner Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt gekommen ist, erklärt Frank Martin, Chef der Regionaldirektion Hessen bei der Bundesagentur für Arbeit, zum einen mit der hohen Zahl an Menschen aus der Ukraine, die in den Jobcentern betreut werden und zum großen Teil noch Sprachkurse absolvieren. Er beobachtet aber auch eine sinkende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Die Zahl der Stellenmeldungen liegt deutlich niedriger als vor einem Jahr. Landesweit sank der Stellenbestand um 7,7 Prozent, in Frankfurt sieht es etwa besser aus. Dort stagniert die Arbeitskräftenachfrage auf hohem Niveau.

Martin wies am Freitag auf anhaltende Probleme in der verarbeitenden Industrie und im Baugewerbe hin, die unter anderem unter den Preissteigerungen für Energie und Material litten. „Allein in der Baubranche verzeichnen wir knapp 30 Prozent mehr Arbeitslosenmeldungen als im April letzten Jahres“, berichtet der Regionalchef der Arbeitsagentur.

Obwohl die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen ist, hält Martin den hessischen Arbeitsmarkt für robust. Trotz des derzeit konjunkturell schwierigen Umfelds wachse die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Hessen stetig weiter, betonte er. Im Februar hatten 2,73 Millionen Menschen einen entsprechenden Job. Das waren 35 000 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie nie. „Wir wissen aber auch, dass diese gute Entwicklung kein Selbstläufer ist“, sagte Martin.

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände nahm die Arbeitslosenzahlen am Freitag zum Anlass, um die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente zu fordern. Daran führe „kein Weg vorbei, wenn wir den Fachkräftemangel abmildern und die Sozialsysteme stabilisieren wollen“, sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert. Nur noch rund 40 Prozent arbeiteten bis zum regulären Rentenalter.

Der DGB fordert, dass die Arbeitgeber den Arbeitsschutz ernster nehmen müssen, wenn sie über fehlende Fachkräfte klagen. Nach Zahlen der DAK sei die Zahl psychisch bedingter Krankschreibungen auf einen Höchststand gestiegen, sagt der hessische DGB-Chef Michael Rudolph. Und immer mehr Beschäftigte gingen aus physischen oder psychischen Gründen vorzeitig in Rente.