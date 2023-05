„Keine Einflussnahme des Landes“

Hessen

Von Peter Hanack schließen

Autorenteam des Regionalen Wohlfahrtsindex wehrt sich gegen Kritik an seiner Methodik.

Die Verfasser des Regionalen Wohlfahrtsindex für Hessen (RWI) haben sich gegen den Vorwurf verwahrt, dieser sei im Sinne des Auftraggebers, also der hessischen Landesregierung, verfälscht worden. Tatsächlich habe diese auf die Ausgestaltung des Index, der neben ökonomischen auch ökologische und soziale Aspekte zur Beschreibung der Lebensqualität in Hessen anwendet, keinen Einfluss gehabt.

Dorothee Rodenhäuser und Benjamin Held von der Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, die den RWI verfasst haben, setzen sich in einer zweiseitigen Stellungnahme gegen die Kritik an ihrer Arbeit zur Wehr. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem RWI sei zu begrüßen, da es ein zentrales Ziel des Index sei, die Debatte über gesellschaftliche Wohlfahrt und was zu dieser beitrage, anzuregen, heißt es.

„Klar feststellen und festhalten wollen wir an dieser Stelle allerdings, dass die Landesregierung als Auftraggeberin der Studie keinerlei Einfluss auf die Methodik und Datengrundlage des RWI hatte“, schreiben sie weiter. Die Methodik des RWI beruhe auf der des Nationalen Wohlfahrtsindex für Deutschland.

Transparenz wichtig

Diese Methodik sei 2009 in einem von Umweltbundesamt und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geförderten Forschungsprojekt entwickelt worden. Sie baue im Wesentlichen auf internationalen Forschungsarbeiten auf.

Für das Bundesland Hessen habe es lediglich einige Anpassungen gegeben, die aufgrund einer unterschiedlichen Datenlage im Bund und im Land nötig gewesen seien. „Zu keinem Zeitpunkt gab es hier eine Einflussnahme seitens der Auftraggeber“, betonen Rodenhäuser und Held.

Der RWI war am 24. April auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden von Hessens Verkehrs- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Anhand von 21 Parametern beschreibt er die soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Insgesamt, so das Fazit des Ministers, habe sich Hessen in den vergangenen Jahren vergleichsweise gut entwickelt.

Der Index lasse aber gar keinen Vergleich mit anderen Bundesländern zu, hatte Stefan Naas, Mitglied der FDP-Landtagsfraktion, bemängelt. Al-Wazir „erfinde“ neue Kennzahlen, um zu kaschieren, dass sich unter ihm das Wirtschaftswachstum eher schlecht entwickelt habe. Der Index sei „höchst fragwürdig ausgestaltet“ und auf die Belange der Regierung maßgeschneidert, bemängelte Tobias Eckert (SPD).

Grundsätzlich sei es der Anspruch der Verfasser, die Methodik und verwendeten Datengrundlagen möglichst transparent offenzulegen, schreiben Rodenhäuser und Held. Dies sei in der Lang- und Kurzfassung der Studie zum RWI Hessen geschehen.

Die Studie steht als Download unter wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/wohlfahrtsindex zur Verfügung.