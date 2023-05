Kein Konzept für den Radverkehr

Die Weingartenstraße wurde vor einiger Zeit zur Fahrradstraße umgewandelt. Aus Sicht der SPD besteht in der Stadt jedoch noch viel Handlungsbedarf zur Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur. kröner © Kröner

Mehrheit von CDU, FDP und Freien Wählern lehnt SPD-Antrag ab

hattersheim - Fahrradfahren ist nicht nur gesund und spart Geld - der Wechsel vom Auto auf den Drahtesel schont auch noch das Klima. Deshalb wollen die Hattersheimer Stadtverordneten die Infrastruktur für Radfahrer grundsätzlich verbessern. Prinzipiell schien man sich in der jüngsten Sitzung fraktionsübergreifend einig zu sein, dass in diesem Bereich Nachholbedarf besteht. Trotzdem kamen die Stadtverordneten in der Diskussion nicht wirklich auf einen Nenner - vor allem als es um einen Vorstoß der Opposition ging.

Ein Antrag der Regierungskoalition aus CDU, FDP und Freien Wählern (FW) wurde zunächst noch einstimmig auf den Weg gebracht. Die politische Mehrheit hatte vorgeschlagen, eine überdachte Fahrradabstellanlage im Umfeld des Marktplatzes zu installieren. Der Magistrat soll prüfen, ob der Unterstand mit Dachbegrünung oder einer Photovoltaikanlage klimafreundlich gestaltet werden kann.

SPD und Bündnis 90/Die Grünen wollten dieser Anregung nicht widersprechen. Stefan Ehrecke (Grüne) erklärte, dass seine Partei den Prüfantrag begrüße. Er wies allerdings darauf hin, dass die Fraktion der Grünen bereits im Oktober einen ähnlichen Antrag für überdachte Stellplätze mit Ladestationen eingebracht hatte. Kolja Franssen (SPD) betonte, dass die Abstellanlage keine Einzelmaßnahme bleiben dürfe. Was den Sozialdemokraten darüber hinaus noch vorschwebt, wurde gleich im Anschluss deutlich.

Die Stadtverordneten diskutierten einen Antrag der SPD, der wesentlich mehr Handlungsbedarf beim Thema Radverkehr anmahnte. Die Antragsteller wollten den Magistrat beauftragen, bis zur Sitzung Anfang Oktober ein Konzept mit Sofortmaßnahmen vorzulegen, um die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern.

SPD-Mann Dirk Staudt führte aus, dass Hattersheim bei der jüngsten Beurteilung im Fahrradklima-Test des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) nur mit der Note 4,2 abgeschnitten habe. Die Stadt habe sich im Vergleich zu den Vorjahren sogar verschlechtert. Die SPD verwies in ihrer Antragsbegründung unter anderem auf die schlechte Beschilderung von Umleitungen, ungünstige Ampelschaltungen und ein weit verbreitetes Gefühl der Unsicherheit. Darüber könne auch der Antrag zur Abstellanlage am Markt nicht hinwegtäuschen, meinte Staudt. Die SPD habe ihren Antrag bewusst offen und niedrigschwellig formuliert, um dem Magistrat Spielraum zu lassen.

CDU-Fraktionschef Michael Minnert stellte die Aussagekraft der ADFC-Bewertung in Frage. An der Befragung im vergangenen Jahr hätten 92 Personen teilgenommen - was 0,31 Prozent der rund 29 600 Hattersheimer Einwohner entspreche, rechnete der Christdemokrat vor. „Das ist nichts was man repräsentativ nennen könnte“, argumentierte der Fraktionsvorsitzende. Minnert hob auch hervor, dass die Uferradwege nördlich und südlich des Mains vom ADFC als gut ausgebaute Strecken empfohlen werden. Da beide durch Hattersheimer Gemarkung führen, sah der Stadtverordnete einen Widerspruch zum Ergebnis der Bewertung. Zwar wolle er nicht in Abrede stellen, dass es Nachholbedarf gibt, so Minnert. Die SPD-Darstellung sei jedoch übertrieben und der Antrag nicht zielführend.

Stefan Ehrecke (Grüne) wies die Darstellung Minnerts zurück. Bei den Radwegen, die der CDU-Mann anführte, handele es sich um Freizeitradwege am Rande Hattersheims. Der SPD-Antrag verfolge jedoch das Ziel, die Situation für Fahrräder als normale Verkehrsmittel in der Stadt zu verbessern. „Radtourismus hat nichts mit der städtischen Infrastruktur zu tun“, konterte auch Kolja Franssen. „Das wäre so als ob man auf eine Umgehungsstraße verzichtet, weil schon eine Autobahn da ist“, sagte der SPD-Stadtverordnete. Außerdem müsse man sich trotz der geringen Teilnehmerzahl der ADFC-Umfrage die Frage stellen, wieso das Ergebnis so negativ ausfiel. Franssen kritisierte , dass die in Hattersheim eingerichteten Fahrradstraßen keine „echten“ Fahrradstraßen seien. Ein Schild aufzustellen reiche nicht, ergänzte Thomas Abicht (SPD).

Stefan Häb (CDU) betonte, dass der SPD-Antrag keinen Vorschlag zu gestalterischem Handeln mache. Die SPD wolle Sofortmaßnahmen obwohl die Verwaltung bereits Maßnahmen umsetzte. „Durch ein Konzept wird nichts besser“, fand CDU-Mann Andreas Endler. CDU, FDP und FW lehnten den Antrag ab.