Kaum jemand möchte Metzger werden

Teilen

Manche Betriebe warten schon lange auf Azubis /„Leichtes Umdenken Richtung Handwerk“

Hochtaunus - Bundesweit fehlen Auszubildende. Auch im Hochtaunus? Nicht unbedingt, sagt Markus Noll, stellvertretender Chef der Kreishandwerkerschaft. Es gebe Azubis, das Interesse verschiebe sich aber von der Lebensmittel- in die Elektrobranche. Wie viele Azubis jetzt in den Beruf starten werden, kann Noll noch nicht sagen, die Verträge trudelten wegen der späten Ferien erst ein. Grundsätzlich sehe man Zeichen „für ein leichtes Umdenken in Richtung Handwerk“, was auch daran liege, dass Innungen und Industrie- und Handelskammer (IHK) vermehrt Ausbildungsmessen anbieten, so Noll. Besorgt sei man, dass es bei den Bäckern und Fleischern „so gut wie keine“ neuen Auszubildenden gebe. Es sei zu befürchten, dass Betriebe ohne eigene Nachfolger über kurz oder lang schließen müssten.

Generell mahnt Noll mehr Bereitschaft in den Betrieben an, Nachwuchs auszubilden. Oft höre man, „keine Lust mehr auf schwierige Azubi“ zu haben, nicht nur wegen Bildungslücken bei den jungen Leuten. Es liege auch am schlechter werdenden Sozialverhalten. Die Lustlosigkeit, nach der Schule einen Beruf zu ergreifen, steige und die Eltern täten wenig dafür, dies zu ändern. Zum Glück seien die Schulen aber auf einem guten Weg.

Auch die Gastro ist betroffen. Im Hochtaunus sehe es entgegen dem Trend ganz gut aus, sagt Karsten Kleinschmidt, stellvertretender Geschäftsführer des HOGA Hochtaunus. Konkrete Zahlen kennt auch er noch nicht, nur so viel: Das Vor-Corona-Niveau werde wohl nicht erreicht. Auch er stellt eine sinkende Ausbildungsbereitschaft fest, der es zu begegnen gelte, bevor über Personalmangel geklagt werde. Am Geld könne es kaum liegen, denn das Gastgewerbe liege mit 1000, 1150 und 1300 Euro monatlich in den drei Lehrjahren mit an der Spitze im Handwerk.

Oliver Weber ist Innungsmeister der Fleischer. Er suche selbst seit zwei Jahren einen Azubi, finde aber keinen.In Elternhaus, Schule und Politik sei alles darauf ausgerichtet, dass für die Jugendlichen nur die Uni in Frage käme. Die wenigen Fleischer-Azubis würden von der Industrie abgeworben. Auch werde das Handwerk falsch beworben - „kleine dicke Männer mit blutigen Schürzen - wen will man damit begeistern?“ Über den Hochtaunuskreis kann er nichts sagen, dort gebe es keine Innungskollegen und wohl auch nur noch wenige Metzgereien, die überhaupt ausbilden.

„Berufsausbildung ist wieder stark nachgefragt“, sagt hingegen Dr. Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung bei der IHK Frankfurt. Sie verweist auf 413 Ausbildungsverträge in IHK-Berufen im Hochtaunus, ein Fünftel mehr als 2022. Damit liege man immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019, als noch 472 Verträge unterzeichnet wurden. Scheuerle ist jedoch zuversichtlich: 100 Bewerber könnten derzeit statistisch aus 122 Ausbildungsplätzen wählen, die Chancen, das Richtige zu finden, auch in den besonders nachgefragten kaufmännischen Bereichen, in Mechatronik und IT, seien also gut.