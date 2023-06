Rücktritt: FDP-Stadtrat in Kassel kostet rassistische Beleidigung das Amt

Von: Matthias Lohr

Der Kasseler FDP-Stadtrat Timo Evans soll einen Schausteller auf dem Altstadtfest als „Zigeuner“ beleidigt haben. Anlass war der Streit um ein Plüschtier.

Kassel – Pascal Miller ist seit 26 Jahren im Schaustellergeschäft unterwegs, aber so etwas wie beim Kasseler Altstadtfest hat er „noch nie erlebt“, wie er sagt. Der 36-Jährige soll vom Kasseler FDP-Stadtrat Timo Evans als „Zigeuner“ beschimpft worden sein. Der Standbetreiber aus Bielefeld stellte Strafanzeige wegen Beleidigung. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz gegen den Kommunalpolitiker. Zudem hat der Fall auch politische Konsequenzen: Gestern Nachmittag kündigte Evans seinen Rücktritt als Stadtrat an. Auch seine Kandidatur als Direktkandidat der FDP für die Landtagswahl im Oktober im Wahlkreis Kassel-Ost zieht er zurück.

Angefangen hatte alles am Sonntag um 18.30 Uhr mit einem Streit wegen eines Plüschtiers. Der zweijährige Sohn von Evans soll vor dem Stand gegenüber des Riesenrads vor dem Regierungspräsidium an einer Figur gezogen haben. Laut Miller wurde das Plüschtier von einer Kette gerissen und war beschädigt. Von Evans, der das Spielzeug wieder auf den Tresen gelegt hatte, verlangte er, den Schaden in Höhe von 25 Euro zu begleichen. Doch der sei mit seinem Kind weitergegangen.

FDP-Stadtrat in Kassel tritt zurück: Schausteller rief die Polizei

Daraufhin rief der Schausteller die Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien auf. Der Streit setzte sich jedoch fort. Laut Miller sagte Evans, er sei Stadtrat und werde dafür sorgen, dass er keinen weiteren Stand mehr in Kassel bekomme. Dann soll er den Schausteller als „Zigeuner“ beleidigt haben.

Schausteller auf dem Altstadtfest: Pascal Miller (rechts, mit seinem Geschäftspartner Arthur Dreyer) zeigt die beschädigte Plüschfigur Toad. Sie war der Anlass für einen Streit, wegen dem FDP-Stadtrat Timo Evans nun zurücktritt. © Andreas Fischer

Gegenüber der HNA gab Evans zu, den Satz gesagt zu haben: „Ich werde mich beschweren, damit du nie wieder einen Stand bekommst in Kassel.“ Der 33-Jährige bezweifelt, dass sein Sohn das Kuscheltier beschädigt hat. Das Kind sei nur drangestoßen, dann sei das Plüschteil hinuntergefallen. Zu seiner Frau habe er gesagt: „Das ist ja ein Verhalten wie bei Zigeunern hier.“ Dies sei nicht als Beleidigung gemeint gewesen.

In den vergangenen Tagen beschäftigte der Fall mehrere Juristen. Die Anwälte beider Seiten arbeiteten einen Vergleich aus. Der sah vor, dass Evans 1025 Euro an Miller zahlt – 25 Euro davon für das kaputte Plüschtier. Im Gegenzug sollte sich Miller unter anderem dazu verpflichten, seine Aussagen gegenüber der HNA zurückzunehmen und auch nicht mit anderen Journalisten zu reden. Das wollte er aber nicht. Der Vergleich wurde hinfällig. Trotzdem versuchten Evans’ Anwälte, eine Berichterstattung über den Fall zu verhindern.

Kasseler FDP-Stadtrat Evans bedauert Vorfall

Der FDP-Politiker wirkte gestern sichtlich angeschlagen. Er bedauere den Vorfall aus tiefstem Herzen, wie er sagte: „Diese Äußerung ist in einer unnötig eskalierten Situation inmitten meiner schreienden Kleinkinder gefallen und hätte so niemals ausgesprochen werden dürfen. Ich distanziere mich in aller Form von den Vorurteilen, die aus meinen Worten gelesen werden könnten. Gruppenbezogener Menschenhass ist mir zutiefst zuwider.“ Auch wegen vielfältiger Migrationserfahrungen in der eigenen Familie wisse er, „wie tief verletzend eine unbedachte Äußerung wirken kann“.

Bereits vor zwei Jahren hatte Evans Schlagzeilen gemacht. Damals hatte ihn ein unbekannter Anrufer übel am Telefon beschimpft und ihm mit dem Tod gedroht. Der Politiker erstattete Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.

Nun zieht er die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten auf dem Altstadtfest. Der Kasseler FDP-Chef Matthias Nölke bezeichnet den Vorfall als sehr bedauerlich: „Die Entscheidung von Timo Evans, einen möglichen Schaden von der Stadt Kassel und der Partei durch seine Rücktritte abzuhalten, verdient großen Respekt.“

Missbrauchsvorwürfe gegen nordhessischen FDP-Politiker

Für die nordhessischen Liberalen ist es nach dem Wirbel um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Björn Sänger wegen Missbrauchsvorwürfen bereits der zweite Fall eines Parteimitglieds, der diese Woche für Aufsehen sorgt.

Schausteller Miller freut sich derweil auf eine Rückkehr nach Kassel: Anfang August wird er mit seinen Plüschtieren beim Zissel sein. (Matthias Lohr)

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter 0561 / 9100 entgegengenommen.