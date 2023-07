Kanutour und Kletterwald

Wetterau - Langeweile in den Sommerferien? Das muss nicht sein. Das Team der evangelischen Jugend im Dekanat Wetterau lädt Jugendliche ab 13 Jahren in der ersten Ferienwoche zur „Sommeraction“ ein. Die Woche startet am Montag, 24. Juli, mit einem Besuch im Kletterwald Seulberg, wie es in der Einladung heißt.

Am Dienstag, 25. Juli, steht eine Alpaka-Wanderung in Altenstadt auf dem Programm. Am Mittwoch 26. Juli, geht es mit dem Kanu durch Stromschnellen, Bootsrutschen und die Natur bei einer Tour von Odenhausen nach Gießen.

Am Donnerstag, 27. Juli, können die Jugendlichen beim Top-Rope-Klettern an den Eschbacher Klippen angeseilt und gesichert neue Erfahrungen machen. Am Freitag, 28. Juli, dreht sich alles um Schafe. Bei der Schäferei Schmid in Münzenberg geht es um die Zusammenarbeit im Team. Gemeinsam werden die Teilnehmenden beim „Sheep-Heerding“ eine kleine Schafherde durch einen Parcours führen. Den Abschluss bildet am Samstag, 28. Juli ein „Chillen und Grillen“ am Lagerfeuer.

Die Kosten betragen pro Tag zehn Euro, das Grillen am Samstag ist kostenfrei. Verpflegung für die Ausflüge ist selbst mitzubringen.

Treffpunkt ist immer am Erasmus-Alberus-Haus in Friedberg (Hanauer Straße 31). Detaillierte Informationen erhalten Eltern und Teilnehmende nach der Anmeldung bei Dekanatsjugendreferent Peter Bergmann, E-Mail peter.bergmann@ekhn.de, Telefon 0 60 31/1 61 54-21 oder 01 60/91 60 56 38). Das komplette Programm ist auch unter www. wetterau-evangelisch.de einzusehen. Anmeldeschluss ist der 14. Juli. red