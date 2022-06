Kann man Hessens Wald nutzen und doch erhalten?

Von: Peter Hanack

Wirtschaftsgut Wald – das ist Thema des Wettbewerbsbeitrags von Henri Dilling, Paula Horne und Leni Schmiedel aus Eschwege. © Swen Pförtner/dpa

FR-Wettbewerb „Präsentieren & Gewinnen“: Wir stellen zehn besonders gelungene Beiträge von Schülern und Schülerinnen vor.

Es geht – wieder – um die Umwelt, ein beliebtes Thema gerade bei Schülern und Schülerinnen. Um Autobahnbau, Massentierhaltung, den Wald und die Mobilität in Stadt und Land. Doch dieses Mal spielt in den Wettbewerbsbeiträgen auch ein bislang unvorstellbarer Krieg eine Rolle. Wie wirken sich die Sanktionen gegen Russland aus? Was bedeuten sie für Firmen, Verbraucher:innen, den Bauern am Ort?

Diese 15. Auflage des Oberstufenwettbewerbs „Gewinnen & Präsentieren“ ist eine besondere. Sie ist die erste Wettbewerbsrunde nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause. Sie bietet den Teilnehmer:innen erstmals Gelegenheit, sich der Jury in einem Onlinepitch zu präsentieren – und sie fällt in eine Zeit, die durch große Unsicherheit und Veränderungen geprägt ist.

Auf dieser Doppelseite können Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich ein Bild davon machen, was junge Menschen beschäftigt und welche Antworten sie finden. Wir haben zehn Beiträge ausgewählt, die uns besonders gefallen haben. Sie zeichnen sich durch hohe handwerkliche Qualität und originelle Fragestellungen aus. Die Jury wird aus allen Einsendungen drei Teams auswählen, die als Gewinner aus dem Wettbewerb hervorgehen. Als Sieger:innen können sich alle fühlen.

Wettbewerb: Beteiligen können sich alle Kurse im Fach Politik und Wirtschaft der gymnasialen Oberstufen in Hessen.

Veranstalter: Eingeladen zu dem Wettbewerb hat die Frankfurter Rundschau gemeinsam mit der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft, und das bereits zum 15. Mal.

Jury: Die Juror:innen sind Ulrike Krieger, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank AG, Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation und Media Relations bei der Fraport AG, sowie Thomas Kaspar, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau.

Preise: Die drei siegreichen Teams erhalten die Gelegenheit, ihre Beiträge in einem öffentlichen Forum zu präsentieren, über das wir ausführlich berichten werden. Zudem gibt es als Preise iPads inklusive der Frankfurter Rundschau als E-Paper-Abonnement für jedes Mitglied der siegreichen Schüler:innenteams.

Weitere Informationen zum Wettbewerb, zur Teilnahme und die Anmeldung gibt es unter fr.de/schuelerforen, wo auch die Beiträge vergangener Jahre zu finden sind, sowie auf schule-wirtschaft-hessen.de