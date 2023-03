Kandidaten nominiert

Linke vor der Landtagswahl

hochtaunus - Die Linke im Hochtaunuskreis hat ihre Direktkandidaten für die Hessische Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober, aufgestellt. Im Wahlkreis 23 (Bad Homburg, Friedrichsdorf, Grävenwiesbach Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim) kandidiert der 32-jährige Weigiang Lam aus Bad Homburg. Der Referent für PR und Medien will sich besonders für bezahlbaren Wohnraum starkmachen, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt.

Für den Wahlkreis 24, zu dem die Kommunen Glashütten, Königstein, Kronberg, Oberursel, Schmitten, Steinbach und Weilrod gehören, wurde Paul Laslop (57) aus Steinbach gewählt. Laslop, zugleich Kreisvorsitzender der Linken und Mitglied des Kreistags, sieht sich als Vertreter der Arbeitnehmer. Der Koch und aktive Gewerkschafter am Frankfurter Flughafen ist der Meinung, dass es viel mehr Menschen aus den Betrieben brauche, die aufstehen und klarmachen, dass es mit Outsourcing, Befristungen und schlechten Löhnen so nicht weitergehen könne.

Beide Kandidaten betonen in der Mitteilung, dass man nur mit Druck von links Hessen sozialer, ökologischer, gerechter, friedvoller und lebenswerter gestalten könne. Und das sei angesichts von Rekord-Armut, immer mehr schließenden Betrieben, Arztpraxen, Krankenhäusern und bröckelnder Infrastruktur dringend nötig.

Als Ersatzkandidaten bei den Linken stehen für den Wahlkreis 23 Olga Hübner (Musikerin aus Bad Homburg) und für den Wahlkreis 24 Dr. Gerd Schulz (Diplom-Chemiker aus Bad Soden) zur Verfügung. red