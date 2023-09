Kampf um den Stadtwald

Auf einer Kulturfläche im Stadtwald Bad Homburg schlägt Forstbetriebsassistent Johannes Kreß Farne nieder, die die jungen Eichensetzlinge zu überwuchern drohen. hillebrecht © ahi

Ein Viertel der Fläche wegen Trockenheit kahl / Mehr Windfall

BAD HOMBURG - Mit einer Art Besenstil schlägt Johannes Kreß gegen eine der unzähligen Farnpflanzen. Auf einer umzäunten lichten Fläche unterhalb der Saalburg breitet sich der Adlerfarn ebenso aus wie die Brombeere. Was hier aber eigentlich wachsen soll, sind rund 5000 kleine Traubeneichen, die im vergangenen Jahr gesetzt wurden. Damit die höchstens 50 Zentimeter hohen Minibäume nicht überwuchert werden, wird der Farn geknüppelt, so dass er nicht neu austreibt. So bekommen die Eichen einen Vorsprung im Kampf um Licht und Wasser.

Als Kampf ums Überleben muss man die derzeitige Situation im Wald bezeichnen, obwohl es dort so ruhig wirkt. „Wir befinden uns seit einigen Jahren in der Katastrophenwirtschaft, und das Ende ist nicht abzusehen“, erklärt Forstbetriebsassistent Johannes Kreß. Der 34 Jahre alte Forstingenieur hat seit drei Jahren ein Auge auf den Bad Homburger Stadtwald.

Auf der umzäunten Fläche am Lindenweg, der weiter zum Hirschgarten führt, wuchsen einst prächtige Fichten. Sie wurden, wie Tausende anderer Fichten im Taunuswald, seit Ende der 2010er Jahre erst Opfer der Trockenheit, dann des Borkenkä-fers, gegen dessen massenhaften Befall sie sich derart geschwächt nicht mehr wehren konnten. Der Stadtwald ist 1275 Hektar groß; mehr als 300 Hektar sind kahl. Also ein Viertel des ganzen Forsts.

Auf diesen Brachflächen soll in den nächsten Jahrzehnten ein neuer Wald wachsen. Zum einen durch Setzlinge - am Lindenweg wurden außer Traubeneichen Ahorn und Hainbuche gepflanzt - zum anderen durch natürliche Verjüngung. Die ist ein Segen, denn selbst die vielen Spenden können den Verlust der Nadelbäume nicht wettmachen. Hier und da sind in der Brachfläche kleine Kiefern oder schon stattliche Vogelbeer-Stämmchen auszumachen. Die haben sich von selbst ausgesät - ein hochhaushoher Kiefernstamm, inzwischen tot, steht wie ein Kerbemast mitten auf der wüsten Fläche.

Den Bad Homburger Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen liegt der Stadtwald am Herzen: Gut 31 000 Forstpflanzen, darunter Douglasien und Esskastanien, konnten in den vergangenen Jahren an verschiedenen Kahlstellen durch Spenden gepflanzt werden. Weil es auch in den Sommern 2021 und 2022 kaum regnete, sind einige der Bäumchen eingegangen. „Wir hoffen, dass es dieses Jahr besser läuft“, so Kreß. Durch die Mischung werde sich in ein paar Jahren hier „ein Wald einstellen, der wesentlich robuster und angepasster ist“. Dass es dieses Jahr so viel regnet, ist zwar für die Vegetation gut. Das heißt aber nicht, dass sich der Waldboden langfristig erholt, denn er ist an vielen Stellen nur etwa 30 Zentimeter dick; darunter ist Taunus-Quarzit, der das Regenwasser nicht speichern kann. Vor allem am Taunuskamm von Lindenberg oder Herzberg sind die Lücken zwischen den verbliebenen höheren Fichten und Kiefern schon von der Autobahn aus zu sehen.

Für Erholungssuchende bedeutet viel Nässe sogar eine Gefahr, wie Kreß betont: Im aufgeweichten, dünnen Oberboden haben die Wurzeln alter, maroder Bäume weniger Halt und können umstürzen. „Deshalb nie bei oder nach stärkerem Wind in den Wald gehen“, mahnt Kreß.

„Das Wetter können wir nicht beeinflussen“, sagt der Forstwirt. Aber den Wald der Zukunft so gut wie möglich schützen. Deshalb sind die Brachflächen mit den Setzlingen eingezäunt, damit Rehe nicht drankommen. Die jungen Bäume sind für sie „Schokolade“, wie Kreß scherzt. Zudem ist der Wald an Jäger verpachtet; sie sollen das Rotwild gemäß einem festen Abschussplan erlegen. Und auch die Wildschweine, die sich auf der Suche nach Engerlingen unter den Bauzaun graben - denn durch die Gruben kommen dann wieder Rehe zu den Bäumchen.

Laut Kreß sind immer noch Spenden für Bäume übrig. Die sollen im Herbst in die Erde. Mit den Pflanzungen werden dann auch die kaputtgegangenen Setzlinge ersetzt.

Nicht nur die Trockenheit, auch der späte Frost im Frühjahr hat den kleinen Eichen zugesetzt. Dennoch treiben seit Ende Juni braune Knospen aus, die eigentlich fürs nächste Frühjahr angelegt sind: der Johannistrieb. Die Natur hat eben so manchen Trick parat. Das lässt hoffen.