Kaltstart im Klassenzimmer

Leitungspersonal fehlt auch an Schulen im Kreis / Immer mehr Quereinsteiger

Hochtaunus - Gleich vier Schulen im Hochtaunuskreis gehen ohne Schulleitung in die Sommerferien. Das für die Wetterau und den Hochtaunus verantwortliche Schulamt in Bad Vilbel teilte auf Anfrage mit, dass aktuell entsprechende Stellen in der Feldbergschule und im Gymnasium in Oberursel sowie die Schulleitungen an der Grundschule in Königstein und an der Viktoriaschule in Kronberg vakant sind. „In dieser Größenordnung sind laufende Neubesetzungsverfahren aber keinesfalls ungewöhnlich“, teilt dazu Amtsleiterin Dr. Rosemarie zur Heiden mit. „Das ist eine überschaubare Zahl an Vakanzen.“ Zur Einordnung: Im Hochtaunuskreis gibt es insgesamt 59 Schulen.

Damit stemmt sich der Kreis noch erfolgreich gegen einen bundesweiten Trend: Vielerorts fehlen Rektoren in den Schulen. Die Gründe sind vielfältig: Die Aufgaben von Schulleitern und Schulleiterinnen sind vielfältig und in den vergangen Jahren mehr geworden. Sie müssen sich etwa um die Ganztagsbetreuung, ums Schulessen, um Inklusion und Sprachförderung für eingewanderte Kinder kümmern. Sie sollen die Entwicklung der Kinder dokumentieren und ihre Schule selbstständig mit passenden Konzepten weiterentwickeln. Außerdem unterrichten Grundschulrektoren viel selbst - aufgrund des Lehrermangels oft noch mehr als vorgesehen.

Vor allem in kleinen Grundschulen fehlt es zudem manchmal sogar an einem Sekretariat und meist auch an einer mittleren Führungsebene, wie es sie etwa an Gymnasien mit Unterstufen- oder Mittelstufenkoordinatoren gibt. Schulleiter machen deshalb nicht selten sehr viele Überstunden und werden an Grundschulen nur wenig besser bezahlt als reguläre Lehrerinnen. Die Posten sind deshalb nicht sehr attraktiv. Manche Bundesländer reagieren schon auf den Mangel und heben die Gehälter der Schulleiter an. In Hessen waren Mitte Juni 200 Stellen in Schulleitungen unbesetzt.

Laut Kultusministerium sind zwischen Anfang 2020 und Ende 2022 im Kreisgebiet insgesamt acht Schulleitungsstellen erfolgreich besetzt worden. „Dabei werden die Schulleitungen an weiterführenden Schulen, die mit A15 und A16 als wertigere Stellen angesetzt sind, vom Kultusministerium besetzt“, so zur Heiden. Die beiden offenen Leitungsstellen an den Grundschulen besetzt das Staatliche Schulamt. „Die Arbeitsmarktsituation ist saisonal und von Schule zu Schule unterschiedlich“, so die Schulamts-Chefin. „Ein ganz klassischer Verlauf bei der Neubesetzung sind schulinterne Bewerbungen.“ Aktuell geht sie von einer Neubesetzung der Schulleitung an der Viktoriaschule in Kronberg zum 1. August aus. An der Königsteiner Grundschule endet hingegen das Bewerbungsverfahren erst einmal am 7. Juli. Zumeist seien Schulleiterstellen nach einem halben Jahr wieder besetzt.

Deutlich problematischer ist die Herausforderung eben jener Grundschulleitungen, überhaupt qualifiziertes Personal für den Unterricht zu finden, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu gewährleisten.

Hessen geht bis dato einen undenkbaren Weg, um dem Mangel zu begegnen - und setzt zunehmend auf Quereinsteiger. An einigen Grundschulen in Hessen decken bereits bis zu 50 Prozent aller Lehrkräfte den Regelunterricht ab, die gar kein Lehramtsstudium absolviert haben. judo/red