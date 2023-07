Kaffee mit Blick auf die Zedern

Branka und Branislav Petrovic (2., 3. v. l.) neben Kirsten Worms (l.), Norbert Lehrer und Nils Wetter (r.) im neuen Schlosscafé. schloss © tz

Neue Restauration im Landgrafenschloss öffnet am 15. August

bad Homburg - Nach zwei Jahren „Kaffeepause“ im Schloss soll es vom 15. August an wieder Kaffee und selbst gebackene Torten im historischen Ambiente geben. Die Staatlichen Schlösser und Gärten haben ein Pächterpaar für das neue Schlosscafé in den instandgesetzten Räumen der ehemaligen Wagenremise gefunden: Branka und Branislav Petrovic - die beiden haben früher bereits die Restaurants im Tennisclub Bad Homburg sowie im Golfclub Weilrod betrieben. Sie hatten sich zuletzt unter sechs Bewerbern durchgesetzt.

„Wir freuen uns sehr, das Schlosscafé mit neuem Leben zu füllen“, sagt das Gastronomenpaar. „Der einzigartige Charakter des Cafés in Kombination mit der modernen Einrichtung ist genau das Richtige für uns zum jetzigen Zeitpunkt.“ Außer Kaffee und Kuchen soll es auch frisch gezapftes Bier und kleinere Speisen wie Salate, Suppen und belegte Brote geben, schreibt die Schlösserverwaltung. Die gelernte Köchin und Patissière Branka Petrovic betont: „Wir machen alles selbst und achten sehr darauf, regionale Zutaten und weitestgehend Bioprodukte für unsere Speisen zu verwenden.“ Auch vegetarische und vegane Speisen werde das saisonal wechselnde Angebot enthalten.

Die Instandsetzung der Räumlichkeiten des Schlosscafés hatte sich aufgrund von Baustoffknappheit und hoher Auslastung der Fachfirmen verzögert. Zu Beginn des Umbaus im Herbst 2021 - mitten in der Corona-Zeit - war kein Holz für den neuen Dachstuhl zu bekommen. Auch in weiteren Gewerken für die einzelnen Ausbaustufen des Cafés waren die angefragten Handwerksfirmen zunächst ausgelastet. Erst nach und nach konnte die Remise, in der zuletzt Dienstfahrzeuge untergestellt waren und Holz lagerte, saniert werden. Zum Schluss erhielt sie auf ihrer Südseite im Juni dieses Jahres noch einen neuen Anstrich.

Die Geschichte des Schlosscafés beginnt 2008, als die frühere Café-Betreiberin Julia Gadenz-Vornholt im Foyer Kaffee und selbst gemachten Kuchen sowie frische Waffeln servierte. 2021 beschloss die Schlossverwaltung, das Foyer zu modernisieren. Den Sommer über schenkte Gadenz-Vornholt noch aus einem Foodtruck am Weißen Turm aus, bis sie im August 2021 wegen mangelnder Perspektive aufgab.

Ins neue Schlosscafé gelangen Gäste fortan über den Unteren Schlosshof. Der neue Raum verbindet neuerdings den Bereich vor der Schlosskirche mit dem Obergarten. Zu beiden Seiten gibt es Außenterrassen.

Das Schlosscafé ist vom 15. August an dienstags bis freitags von 11 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 20 Uhr offen. red/ahi