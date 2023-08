Junge war vor dem Sturz unbeaufsichtigt

Von: Frank Sommer

Die Ermittlungen in Offenbach haben bisher ergeben: Der Vierjährige soll das Wohnungsfenster in der Nacht geöffnet haben.

Nach dem Sturz eines Kleinkindes aus dem fünften Obergeschoss eines Hauses in der Offenbacher Fußgängerzone hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen: Am frühen Samstagmorgen ist ein Vierjähriger aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Herrnstraße gestürzt. Der Junge zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ob das Kind noch in Lebensgefahr schwebt, blieb am Montag offen. Das Polizeipräsidium Südosthessen verweist darauf, dass in der Regel keine Angaben zum Zustand von Opfern gemacht werden. Medien berichteten aber, dass der Junge nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr sei und weiter schwer verletzt im Krankenhaus behandelt werde.

Auf Nachfrage berichtete die Polizei zudem Details zu dem Unglück: Die alleinerziehende Mutter war mit dem jüngsten ihrer drei Kinder gegen 3.20 Uhr auf die Straße gegangen, da es geschrien habe und die beiden Geschwister sonst geweckt hätte. Dort sollte sich das Kind offenbar beruhigen und einschlafen. Derweil wachte der Vierjährige in der Wohnung auf und öffnete nach bisherigem Ermittlungsstand selbst das Fenster, aus dem er dann aus rund 15 Metern Höhe auf die Straße stürzte. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun den Verdacht der Verletzung der Aufsichtspflicht. Das sei in solchen Fällen üblich.

Eine Verletzung der Aufsichtspflicht festzustellen, ist jedoch diffizil: So betont die Rechtsprechung stets, dass bei der Aufsichtspflicht das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigt werden muss, zudem beziehen Gerichte die Verhältnismäßigkeit der Aufsicht mit ein. Als Faustregel gilt, dass Kinder unter drei Jahren nicht ohne Aufsicht sein sollten, danach räumt die Rechtsprechung Kindern nach und nach mehr Freiräume zur Entwicklung ein. Vierjährige könnten so bis zu einer halben Stunde unbeaufsichtigt sein, sofern mögliche Gefahrenquellen ausgeschlossen sind und die Eltern in der Nähe sind, um notfalls einzugreifen.

Je höher das Alter der Kinder, desto mehr Freiräume werden ihnen eingeräumt, allerdings erfolgt dies abhängig von Umfeld, Charakter und Einsichtsfähigkeit des Kindes.