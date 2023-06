Junge Leute sollen mitreden

Kongress für Mitte Juli geplant

Hochtaunus - Mitreden und mitgestalten - das ist die Idee des Jugendkongresses, der erstmals am Samstag, 15. Juli, von 11 bis 16.30 Uhr im Forum des Landratsamtes (Ludwig-Erhard-Anlage 1-5) in Bad Homburg stattfindet und vom Jugendbildungswerk Hochtaunus organisiert wird. „Der Hochtaunuskreis soll ein Ort sein, an dem alle Generationen gerne leben. Kinder und Jugendliche ebenso wie Senioren. Daher ist es wichtig, in Erfahrung zu bringen, was Jugendliche denken“, sagt Landrat Ulrich Krebs (CDU). Wo sehen sie Verbesserungsbedarf, welche Ideen haben sie für bessere Freizeitangebote und wie kann diesen Ideen mehr Gewicht verliehen werden - dies seien Fragen, die beim Kongress in einer Ideen- und Zukunftswerkstatt besprochen werden sollen. „Nur wenn wir wissen, wo der Schuh drückt, können wir auch etwas ändern“, so der Landrat. Der Kongress sei eine Einladung „an alle Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 21 Jahren, die im Hochtaunuskreis leben, sich einzubringen, sich auszutauschen, gemeinsame Ideen zu entwickeln und in die Politik zu bringen“, ergänzt Kreisbeigeordnete Katrin Hechler (SPD). Auch sollen sich auf dem Kongress Jugendliche aus verschiedenen Orten untereinander vernetzen und austauschen. Denn vielleicht ist das ein oder andere Problem, das es in einer Stadt gibt, woanders bereits gelöst. Oder es gibt ein und dasselbe Problem in verschiedenen Kommunen, so dass eine gemeinsame „große Lösung“ erarbeitet werden kann. Die Vorschläge und Anregungen der jungen Leute werden aufgenommen und auf ihre Möglichkeit der Umsetzung geprüft.

Wer zwischen 12 und 21 Jahre alt ist und im Hochtaunuskreis lebt, kann sich bis zum 3. Juli beim Jugendbildungswerk Hochtaunuskreis telefonisch unter 0 61 72 / 9 99-51 72 oder per E-Mail an jugendbildungswerk@ hochtaunuskreis.de anmelden. rd