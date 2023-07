Jugendfestival en miniature

Event beim Laternenfest

BAD HOMBURG - Woodstock oder Wacken in der Kurstadt? Von einem Jugendmusikfestival mit professionellem Veranstalter und 1500 oder mehr Besuchern hatte Okan Karasu (BLB) geträumt und sich stark dafür eingesetzt. Doch das fiel zeitlich mit dem Sparzwang zusammen.

Was ist trotzdem in diese Richtung möglich? Das hatte die Stadtverwaltung seit Winter geprüft und kam jetzt zu dem Ergebnis: „Es wird ein Jugendfestival mit einem jugendgerechten Programm an zwei Tagen im Rahmen des Laternenfests durchgeführt“, heißt es - aber erst 2024.

Von den beiden „großen Lösungen“ hatte sich die politische Mehrheit im Frühjahr bereits verabschiedet; prüfen sollte die Stadt, ob „Variante 3“ - eine zweitägige Veranstaltung für bis zu 400 Besucher im E-Werk plus Outdoor-Bühne, bei der regionale Interpreten auftreten - machbar ist. Doch auch hier lägen die geschätzten Kosten für Bühne, Technik, Künstlergagen, Sicherheitsmaßnahmen laut Vorlage „bei mindestens 25 000 Euro“.

Da keine Eintrittsgelder erhoben werden sollen und mit maximal 1000 Euro Sponsorengeld zu rechnen sei, ließe sich das Festival nicht kostendeckend finanzieren - der Etat für Veranstaltungen für die Haushaltsjahre 2023/2024 sei um 50 Prozent gekürzt worden.

„Zur Schonung der städtischen Finanzmittel“ schlägt der Magistrat vor, „während des Laternenfestes an zwei Tagen - Freitag und Montag - auf der Bühne der Schlossgarage regionale Jugendbands aus dem Bereich Pop, Rock, Hip-Hop, Rap, die durch Jugendliche ausgewählt werden, auftreten zu lassen“. So könne das Angebot weitgehend mit Budget-Mitteln des Laternenfests und im Rahmen des dafür schon existierenden Sicherheitskonzepts verwirklicht werden.

Die BLB ist wenig angetan von der Spar-Lösung: „Abstriche ohne Ende“, schimpft Stadträtin und Parteivorsitzende Beate Fleige. Im Rathaus gäbe es „keine innovativen Ideen - schauen wir nach Oberursel oder Friedrichsdorf da geht es doch auch!“ ahi