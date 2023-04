Jüdisches Leben im Blick

oberursel - Angelika Rieber, Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (CJZ) im Hochtaunus, leitet eine Stadtführung, die den Titel „Auf den Spuren jüdischen Lebens in Oberursel“ trägt. Der etwa 90-minütige Rundgang, gemeinsam mit der Stadt Oberursel initiiert, ist für den Sonntag dieser Woche, 23. April, terminiert. Die Führung startet um 14.30 Uhr am St. Ursula-Brunnen am Marktplatz.

Die Veranstalter kündigen an: „Der Stadtrundgang informiert über die Geschichte der jüdischen Gemeinde und die Schicksale von Familien, die bis zu ihrer Flucht/Deportation in der Taunusstadt lebten, und erinnert sowohl an die Integration jüdischer Nachbarinnen und Nachbarn in das Leben der Stadt als auch an die Diskriminierung und Verfolgung während der NS-Zeit.“ Die Teilnahme an der Führung kostet fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red