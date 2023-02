JU bestätigt Vorsitzende

Sommer für Landesvorsitz nominiert

Hochtaunus - Die Delegierten der Jungen Union Hochtaunus kamen kürzlich in Königstein-Schneidhain zu ihrer jährlichen Kreisdelegiertenversammlung zusammen. Dabei wurde der Wehrheimer Sebastian Sommer erneut als Landesvorsitzender der Jungen Union Hessen nominiert. „Ich bin froh über den Rückenwind aus meinem Heimatkreisverband. Gemeinsam wollen wir als JU Hessen geeint in die Landtagswahl starten, um am 8. Oktober 2023 erfolgreich zu sein“, erklärte Sommer, der seit fast vier Jahren Landesvorsitzender der Jungen Union in Hessen ist.

In der Versammlung wurde auch ein neuer Kreisvorstand gewählt. Charlotte Stöckl wurde einstimmig in ihrem Amt als Kreisvorsitzende bestätigt. „Ich habe mich sehr über das gute Ergebnis gefreut und bin bereit für ein wichtiges Jahr als Kreisvorsitzende dieses Verbandes.“, so die Kreisvorsitzende.

Unterstützt wird sie dabei von ihren drei Stellvertretern, Anne Barth aus Schmitten, Martin Bollinger aus Oberursel und Eva Kühl aus Bad Homburg. Anne Barth wird den Kreisverband auch im Bezirksvorstand vertreten. red