Jedem Baum so viel Wasser, wie er braucht

Sensoren überwachen die Feuchtigkeit im Boden

BAD HOMBURG - Nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern auch beim Betriebshof schreitet die Digitalisierung voran. Als Beispiel nennt die Stadt in einer Mitteilung die sensorgestützte Jungbaumbewässerung.

Um neu gepflanzten Bäumen einen optimalen Start zu ermöglichen, werden diese in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung regelmäßig von April an alle 14 Tage gewässert. Im vierten Standjahr verlängert sich dieses Intervall auf alle vier Wochen und schließlich im fünften Standjahr, quasi zur Entwöhnung von der künstlichen Bewässerung, werden sie nur noch alle zwei Monate gewässert. Hierbei sind Zeitpunkt und Bewässerungsmenge in der Regel vorgegeben.

Aktuell befinden sich rund 350 städtische Jungbäume im Bewässerungsprogramm des Betriebshofes. Drei bis vier Beschäftigte sind mit Brauchwasserfässern im Stadtgebiet unterwegs, um die Bäume zu versorgen. Damit die erforderliche Wassermenge auch im Wurzelraum ankommt, helfen Gießringe und gegebenenfalls zusätzliche Bewässerungssäcke. Ab dem sechsten Standjahr müssen die Bäume dann mit der Menge Wasser klarkommen, die ihnen auf natürliche Weise über den Niederschlag und die Grundwasservorräte zur Verfügung steht. Messbar waren die Erfolge der Bewässerung bislang nur über die optische Erscheinung des Baumes hinsichtlich des Jahreszuwachses und der Belaubung. Ob jedoch ein Baum individuell zu wenig oder vielleicht sogar über den Durst Wasser erhalten hat, war immer nur in der Nachbetrachtung über den Anwachserfolg sichtbar. An dieser Stelle werden die Baumsachverständigen des Betriebshofes seit 2021 auch digital unterstützt. Was zunächst als Praxisversuch in Zusammenarbeit mit einer Entwicklungsfirma an zehn ausgesuchten Bäumen unterschiedlichen Alters begann, ist nun fester Bestandteil des Bewässerungsmanagements geworden. Mit Hilfe von drei bis sechs Messsensoren, die in Tiefen von 30 und 60 Zentimetern in unterschiedlicher Entfernung zum Baum in den Boden eingebracht wurden, lässt sich die Bodenwasserspannung und damit die zur Verfügung stehende Bodenfeuchte messen.

Übersicht über Messwerte

Die gemessenen Daten werden über Mobilfunk an eine Datencloud übertragen. Eine speziell entwickelte Software übernimmt die Daten in eine Grafik, die die Messwerte in einem Diagramm abbildet. Sinkt die Bodenwasserspannung unter die festgelegten Grenzwerte, werden die Bäume in einer Übersichtsgrafik statt normalerweise Grün, in Gelb beziehungsweise Rot dargestellt. Erreichen die Bäume die Gelbphase, wird dies den Mitarbeitern mitgeteilt und von diesen im Bewässerungszyklus berücksichtigt.

Mittlerweile sind 31 Bäume an ausgesuchten Standorten an das System angeschlossen, weitere sollen folgen. Schon heute lässt sich laut Stadt feststellen, dass durch die Unterstützung der Feuchtigkeitssensoren eine gezieltere Bewässerung möglich ist. Dies schone am Ende nicht nur Wasser- und Personalressourcen und damit auch das Portemonnaie der Stadt, sondern fördere auch die Entwicklung der Bäume, da diese bewusst schon in der Anwachsphase nicht zu sehr verwöhnt, sondern dazu angeregt werden, Wurzeln auszubilden und sich tiefere Bodenregionen zu erschließen.

Gleichzeitig sichere die Überwachung auch das Anwachsen und lasse Rückschlüsse auf weitere Bäume zu, die nicht an das System angeschlossen sind.

25 Jungbäume an vergleichbaren Standorten wurden seit diesem Jahr ebenfalls aus der turnusmäßigen Bewässerung herausgelöst und nur noch aufgrund der Sensordaten ihrer Nachbarbäume gewässert. red