Jan P. googelte „Wasserleiche“

Teilen

dpatopbilder – 19.06.2023, Hessen, Gießen: Der Angeklagte (2.v.l.) wird von Justizwachtmeistern in den Verhandlungssaal gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zum Tatzeitpunkt 30-Jährigen vor, die 14 Jahre alte Schülerin Ayleen aus dem südbadischen Gottenheim in Baden-Württemberg im Juli 2022 umgebracht zu haben. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa

Im Prozess um den Tod der 14-jährigen Ayleen wird der Tattag Ende Juli 2022 rekonstruiert

Die Freiburger Polizei informierte am 24. Juli 2022 um 15.38 Uhr die Öffentlichkeit erstmals darüber, dass das 14 Jahre alte Mädchen Ayleen aus Gottenheim vermisst wird. Am Vortag hatte Jan P. aus Waldsolms in die Google-Suchmaschine „Wasserleiche in Hessen gefunden“ eingegeben. Während Familie und Freunde von Ayleen sich Sorgen machten und hofften, das Mädchen wiederzusehen, wusste Jan P., dass sie nicht mehr am Leben war. Denn der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis hatte die Schülerin in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli bei Langgöns-Cleeberg getötet und ihren Leichnam im Teufelsee bei Echzell abgelegt.

Die Ermittler wissen das, weil sie mit Hilfe digitaler Spuren den Zeitraum rund um die Tat rekonstruiert haben. Und zwar so genau, dass die Vorsitzende Richterin der 5. Strafkammer, Regine Enders-Kunze, am dritten Verhandlungstag am Montag einer als Zeugin geladenen Kriminalbeamtin sagt: „Wir sind beeindruckt von Ihrer Arbeit.“

Seit 13. Juni muss sich Jan P. vor Gericht verantworten. Ihm wird unter anderem Mord und versuchte Vergewaltigung zu Lasten der 14 Jahre alten Ayleen vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag hatte der heute 30 Jahre alte Angeklagte über einen seiner Verteidiger die Tötung gestanden, jedoch angedeutet, die Tat im Affekt begangen zu haben. Dies sieht Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger anders - was auch mit den digitalen Spuren zusammen hängt. Allein über 7000 Nachrichten haben Jan P. und Ayleen innerhalb von drei Monaten ausgetauscht.

Die Ermittler glauben, dass Jan P. das Mädchen Ende April 2022 anschrieb, nachdem sie eine öffentliche – also für jedermann einsehbare – Story beim Internet-Nachrichtendienst Snapchat gepostet hatte. So jedenfalls schildert dies ein 26 Jahre alter Kriminalbeamte als Zeuge. Schnell habe sich Jan P. dem Mädchen als sogenannter Sugar Daddy angeboten: Geld für intime Fotos. Dem sei das Mädchen nicht abgeneigt gewesen, sagt der Polizist. Später habe Jan P. aber mehr gewollt als Nacktbilder, nämlich reale sexuelle Treffen.

Der Beamte spricht von einer „erdrückenden Anzahl an Forderungen“. Das Mädchen sei überfordert gewesen und immer wieder auf Abstand gegangen. Doch Jan P. habe sie bedroht: zuerst damit, er tue sich etwas an, dann ihren Bekannten oder der Familie. Am Ende soll er gedroht haben, dem Vater alles zu erzählen.

Das Gros der digitalen Daten – unter anderem Geodaten, der Verbindungsaufbau zu Funkzellen, Herzfrequenz, Schrittzahlen, Temperatur des Akkus – stammt von zwei Smartphones und einer Smartwatch von Jan P. sowie von Ayleens I-Phone. Der silberfarbene Ford Ka mit den auffällig roten Aufklebern von Jan P. ist auch auf Kameraaufnahmen von einer Tankstelle, einem Beautysalon und einem Privatanwesen zu sehen.

Die 31 Jahre alte Ermittlerin im Zeugenstand arbeitet im Polizeipräsidium Mittelhessen beim ZK30 für Täterorientierte Ermittlungen und war Mitglied der Sonderkommission „Lacus“. Anhand von Karten zeigt sie, wann sich Jan P. wo aufgehalten, wann er was mit Ayleen geschrieben hat. Diese Zeitleiste misst ausgedruckt etwa einen Meter.

Sie beginnt damit, dass Jan P. am 21. Juli 2022 um 11.55 Uhr nach Ehringshausen aufbricht, um sich bei einem Bekannten etwa 50 bis 60 Euro zu leihen. Um 13.10 Uhr setzt er sich in Richtung Ayleens Wohnort in Gottenheim in Bewegung, schreibt um 13.24 Uhr via Snapchat an Ayleen: „Meld dich mal bitte, wenn du Schule aus hast.“ Um 15.23 Uhr wird Jan P. im Funknetz Gottenheims registriert. Ayleen schreibt ihm, es gehe ihr nicht gut, sie wolle kein Treffen. Sie bittet ihn, „keinen Scheiß“ zu machen und etwas bei ihr einzuwerfen – vermutlich Geld, das er ihr für Intimbilder versprochen hatte. Um 16.23 Uhr versucht sie erneut, ihn abzuwimmeln. Um 16.47 Uhr schreibt sie wieder, sie wolle sich nicht mit ihm treffen. Er antwortet: „Soll ich deine Eltern informieren, deinem Vater alles sagen?“ Da gibt sie nach.

Acht Stunden später, so die Staatsanwaltschaft Gießen, soll Jan P. Ayleen zwischen den Langgönser Ortsteilen Cleeberg und Espa bei einem sexuellen Übergriff so lange gewürgt haben, bis sie starb. Zwischen 4 und 5 Uhr nachts soll er ihre Leiche im Teufelsee abgelegt haben.