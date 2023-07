Initiative 19. Februar Hanau enttäuscht von Untersuchungsausschusses

Von: Gregor Haschnik

Fordern Konsequenzen: (von links) Hagen Kopp, Niculescu Paun, Said Etris Hashemi und Newroz Duman. © Peter Jülich

„Der Staat ist in der Bringschuld“, heißt es in einer ersten Bilanz. Es sei an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen folgen zu lassen.

Mein Herz tut weh“, sagt Niculescu Paun auf dem Podium der Landespressekonferenz und hält kurz inne. „Ich kann das nicht akzeptieren.“ Er ist erschüttert darüber, dass „das die Konsequenzen in Deutschland sind“: Ein Mitverantwortlicher für den am Abend des Anschlags von Hanau kaum erreichbaren Notruf, der mittlerweile pensionierte Roland Ullmann – früher Chef des zuständigen Polizeipräsidiums Südosthessen –, wurde nach den Morden zum Landespolizeipräsidenten befördert.

Pauns Sohn Vili hatte den Attentäter beobachtet. Er fuhr ihm hinterher, wählte dreimal vergeblich die 110. Kurz darauf wurde er erschossen. Die Notrufanlage war technisch veraltet und zeitweise war nur einer von zwei Annahmeplätzen besetzt. Der Untersuchungsausschuss des Landtags hat sich lange mit dem Notruf befasst. Niculescu Pauns Fazit der Sitzungen: Das Organisationsversagen „sollte vertuscht werden“, und es sei noch größer als gedacht. Wie könne es sein, dass zum Beispiel niemand, weder Polizeiführung noch Streifenbeamt:innen, gewusst habe, dass es keinen sogenannten Überlauf gegeben habe? Damit hätten Anrufe, die niemand annimmt, weitergeleitet werden können.

Paun engagiert sich in der Initiative 19. Februar Hanau. Am Donnerstag, einen Tag vor der letzten öffentlichen Sitzung des Ausschusses mit der Aussage von Innenminister Peter Beuth (CDU), hat er mit Mitstreiter:innen in Wiesbaden Bilanz gezogen und Forderungen formuliert.

In der Initiative 19. Februar schlossen sich Hinterbliebene, Überlebende und Unterstützer:innen zusammen. Sie setzten sich für den Untersuchungsausschuss ein, der 2021 seine Arbeit aufnahm.

Hagen Kopp, Sprecher der Initiative, machte in Zusammenhang mit dem Notruf auf Aussagen von Polizist:innen im Ausschuss aufmerksam. „Das war mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht bekannt, dass es keinen Notrufüberlauf gibt“, sagte eine eingesetzte Beamtin beispielsweise. Auch sei während der Vernehmungen klar geworden, dass eine Polizistin in der unterbesetzten Station Hanau 1 die Anrufe hätte entgegennehmen können, in einem anderen Raum vergessen worden sei.

Eine Aussage des früheren Direktors der Polizeidirektion Main-Kinzig, Jürgen Fehler, habe tief blicken lassen, so Kopp. Es ging darum, dass die Polizei den Überlebenden Piter Minnemann kurz nach den Schüssen vom zweiten Tatort in Kesselstadt zur Wache in der Innenstadt laufen ließ, etwa drei Kilometer, noch bevor der Attentäter gefasst worden war. Fehler habe „persönliche Befindlichkeiten“ nicht ausgeschlossen. Es könne sein, dass Beamte Minnemann gekannt und sich gesagt hätten: Den lassen wir laufen. Das sei skandalös, klagte Kopp.

Newroz Duman, die ebenfalls für die Initiative spricht und von Anfang an dabei ist, sagte, der Ausschuss habe einige Erkenntnisse gebracht, aber oft enttäuscht.

Das Gremium habe eine wichtige Forderung erfüllt und damit für ein Novum gesorgt: Die Opferangehörigen und Überlebenden seien als Erste gehört worden. Das sei eine „Riesenchance“ gewesen. Dadurch hätten Landesregierung und Parlament aus erster Hand wichtige Details erfahren, etwa zum verschlossenen Notausgang am zweiten Tatort oder zur mangelnden Betreuung und Information der Hinterbliebenen nach den Attentaten, die tagelang „im Dunkeln gelassen“ worden seien.

Doch die Vertreter:innen der Regierung hätten früh gezeigt, dass sie kein Interesse an einer Übernahme von Verantwortung gehabt hätten. Insbesondere der CDU sei es vor allem darum gegangen, die Polizei und ihren Innenminister zu schützen. Deshalb habe sie immer wieder blockiert, abgelenkt und versucht zu verschleiern. Die Obleute aus der Opposition hingegen hätten häufig zu wenig nachgehakt.

Bezeichnend für die Arbeit des Untersuchungsausschusses sei, dass ein kritischer interner Polizeibericht – das Dokument der Arbeitsgruppe Nachbereitung Anschlag Hanau listet zahlreiche Pannen, Fehler und Unklarheiten auf – erst in einer der letzten Ausschusssitzungen thematisiert worden sei, obwohl es lange vorliege. „Was wäre überhaupt rausgekommen, wenn Betroffene, die Initiative, die Recherchegruppe Forensic Architecture und kritische Journalist:innen nicht so viel Aufklärungsarbeit geleistet und Druck erzeugt hätten?“, fragte Duman. Fassungslos habe sie das Verhalten einiger Abgeordneter im Ausschuss gemacht, die mitunter Zeitung gelesen, Wahlen bei der Bundes-CDU verfolgt oder sich mit Handyspielen beschäftigt hätten. Die Landesregierung solle endlich Verantwortung übernehmen. „Das ist keine Bitte. Das ist ihre Pflicht“, sagte Duman am Ende ihres Beitrags.

Said Etris Hashemi – der den Terror knapp überlebte und dessen Bruder Said Nesar ermordet wurde – erinnerte an ein Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Aufarbeitung der Morde: „Der Staat ist in der Bringschuld.“ Andere Politiker:innen sagten, Hanau müsse eine Zäsur sein. Sie, die Betroffenen, hätten jedoch schnell gemerkt, dass sie Ermittlungen oft selbst hätten anstoßen müssen, etwa durch Anzeigen, auch weil sich der Generalbundesanwalt auf rechtsextremen Terror konzentriert habe und vieles, das nicht direkt damit zusammengehangen habe, Sache des Landes Hessen gewesen sei. Oft seien sie „auf geschlossene Türen zugelaufen“, kritisierte Hashemi.

Für den Untersuchungsausschuss „mussten wir auch kämpfen“. Der morgige Freitag sei „ein wegweisender Tag“, sagte der Überlebende. Dass bei dem Anschlag viel schiefgelaufen sei, könne niemand ernsthaft bestreiten. Es komme darauf an, dies einzugestehen, Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen folgen zu lassen – was bislang nicht geschehen sei.

Hashemi räumt ein, dass seine Hoffnungen vor Beuths Aussage „nicht so groß“ seien. Der Minister habe aber die Möglichkeit, positiv zu überraschen. Statt zu relativieren und Hanau als Einzelfall zu deklarieren, könne er ein Zeichen setzen. In jedem Fall, so Hashemi, werde sich zeigen, in welche Richtung das Land gehe.