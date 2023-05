Infos zum Windpark

Experten geben Antworten

hochtaunus - Die Städte Bad Homburg und Friedrichsdorf laden zu einem Informationsabend über den geplanten Windpark bei Petterweil für Montag, 8. Mai, von 19 Uhr an in die Erlenbachhalle ein. Zwischen den Ortschaften Petterweil, Ober-Erlenbach (Bad Homburg) und Burgholzhausen (Friedrichsdorf) soll es vier Windenergieanlagen geben. Die Halle wird bereits um 18.30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich dann schon an Info-Ständen umschauen und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Danach werden Vertreter der Firmen Alterric Deutschland GmbH und FUTURAgruppe den Stand der Windpark-Planung dem Publikum präsentieren. red