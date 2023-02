Infos über den Schutz von Amphibien

Wetterau - In der Reihe „Nabu am Freitag“ lädt die Nabu-Umweltwerkstatt Wetterau für den Freitag, 17. Februar, ab 18 Uhr zu einem Info-Abend zum Thema „Amphibienschutz“ in den Online-Veranstaltungsraum ein. Frank Uwe Pfuhl gibt zunächst mit einem kurzen Bildvortrag einen Überblick über die einheimischen Amphibienarten und deren Vorkommen. Anschließend stellt er die Wanderstrecken vor und erläutert, wo ehrenamtliche Helferinnen und Helfer nun Schutzzäune aufbauen müssen.

Auf ihrem Weg von den Winterquartieren zum Laichgewässer müssen die Kröten häufig Straßen überqueren. Damit sie dort nicht überfahren werden, baut der Nabu an verschiedenen Stellen im Kreis Krötenzäune auf. Dafür werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Die Teilnehmer können über den Chat Fragen an den Referenten stellen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Eine Anmeldung über https:// t1p.de/zsmgh ist erforderlich.

Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, findet dann auf www.nabu-wetterau.de eine Aufzeichnung des Vortrags, die jederzeit angeschaut werden kann. red