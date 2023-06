„Industriepark“ nimmt Formen an

Viele Strukturen der alten Industriebauten bleiben erhalten. In dieser Halle etwa wird später unter anderem das Katastrophenschutzlager der Feuerwehr untergebracht. Konopatzki © hko

Bis Jahresende sollen Gebäude auf dem ehemaligen PIV-Areal fertig sein

BAD HOMBURG - Das Ziel ist durchaus ambitioniert: „Bis Jahresende sollen die Gebäude fertig sein“, sagt Peter Löw bestimmt und bestätigt auf Nachfrage, dass er tatsächlich Ende 2023 meint. Derzeit ist das ehemalige PIV-Areal im Bad Homburger Gewerbegebiet Mitte eine einzige Großbaustelle.

Vom eingerüsteten Verwaltungsbau an der Justus-von-Liebig-Straße, in den die Stadtwerke einziehen sollen, bis zur einstigen „Halle 8“ fast an der Bahnlinie. Dort soll später die Produktion des Perückenherstellers Ellen Wille einziehen - und an diesem Gebäude zeigt sich die ausgeklügelte Logistik des Projekts: Während im vorderen Bereich schon die neuen Fenster eingesetzt werden, wird hinten noch abgebrochen. „Wir wollen hier eine Umfahrung realisieren, damit die neue Lagerhalle, für die gerade die Fundamente gelegt werden, besser erreicht werden kann.“

Die Bauabschnitte laufen parallel, Löw behält den Überblick, kennt alle Details. Beim Baustellen-Rundgang grüßt er jeden Bauarbeiter persönlich, erklärt, ohne einen Blick in die Pläne werfen zu müssen, wo ein Aufzugschacht zu Server-Räumen umgebaut wird, wo welches historische Geländer erhalten bleibt und wo Fenster vergrößert, Türen zugemauert werden.

Dabei zeigt er sich als Visionär, aber auch als Geschäftsmann. Ihm geht es auf der einen Seite darum, den Charakter des alten Industriegebiets zu erhalten. Auf der anderen Seite sollen die Flächen optimal ausgenutzt werden. „Der Erhalt des Verwaltungsgebäudes war gesetzt“, sagt Löw und gibt sich pragmatisch: „Wenn ich einen Interessenten gehabt hätte, der das und eine Halle mit 10 000 Quadratmetern hätte haben wollen, wäre fast alles Übrige abgerissen worden. So hat es sich perfekt gefügt, und wir haben schon für fast alles Nutzungen gefunden.“ Dass der Plan so aufgeht, „liegt nicht nur an Können und Kreativität - man braucht auch Glück“, sagt Löw.

Als Beispiel zeigt der Unternehmer eine vergleichsweise kleine Halle aus PIV-Zeiten. „Die Stadtwerke brauchen ein Rohrlager für zwölf Meter lange Rohre“, führt er aus und zeigt in die Halle. „Hier sind es von Wand zu Wand 14 Meter. Das passt genau.“

Ehemalige Härterei wird zur Energiezentrale

Auch für einen letzten Teil des rund 34 000 Quadratmeter großen Areals an der Grenze zur ehemaligen Eigentümerin, der Dana, gebe es Interessenten. Wo ein Investor alles planiert hätte und einem Nostalgiker irgendwann wohl die Bausubstanz zwischen den Fingern weggebröckelt wäre, verwirklicht Löw seinen Plan von einem Gewerbegebiet mit Branchenmix im Gewerbegebiet. Und das mit viel Liebe zum Detail. Das wird besonders in der ehemaligen Härterei deutlich. Dort ist der schwarze Ruß noch allgegenwärtig, ein schwerer Haken hängt an einem Stahlseil von der Decke. „Hier entsteht das Blockheizkraftwerk“, informiert Löw.

In den Gruben werden Öltanks eingebaut, um die kritische Infrastruktur (außer den Stadtwerken ziehen auch das DRK und das Katastrophenschutzlager der Feuerwehr auf das Gelände) auch im absoluten Notfall versorgen zu können. „Die 50er-Jahre-Fliesen werden gereinigt und bleiben. Die Aussparungen im Fliesenspiegel werden weiß gestrichen damit man später weiß: Hier kann man bohren, ohne was zu beschädigen.“

Das ehemalige Industriegelände ist ein anspruchsvolles Projekt, auch weil es viele Regeln zu beachten gibt. „Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht und dem Regierungspräsidium, etwa als es um die Bodenuntersuchung ging“, sagt Löw. Die Justus-von-Liebig-Straße war zuletzt aufgerissen - Fernwärmerohre wurden verlegt, das PIV-Areal wird Teil des Netzes. Für Löw eine zentrale Zukunftstechnologie und damit eine lohnende Investition.

Weit vorangekommen sind die Arbeiten im künftigen Domizil der Stadtwerke. Dort werden schon die Netzwerkkabel gezogen, die offenen Decken geben den Blick frei auf ein Sammelsurium an Versorgungsleitungen und Rohren. „Die Zeiten, in denen ein Haustechniker nur manchmal nach der Heizung schauen musste, sind vorbei“, antwortet Löw auf die Frage, ob es jemanden gebe, der genau wisse, welche Leitung für was bestimmt ist.

Die Außenanlagen sollen dann im kommenden Jahr gestaltet werden. Auch hier geht Löws Blick weit in die Zukunft. „Statt bislang nur drei werden künftig 100 Bäume auf dem Gelände wachsen“ und Schatten spenden.