Start des ersten Hessentags nach drei Jahren

Der letzte Hessentag in der Region fand 2017 in Rüsselsheim statt. © Michael Schick

In Pfungstadt beginnt an diesem Freitag der Hessentag. Zehn Tage lang ist das Veranstaltungsangebot riesig. Für Groß und Klein heißt es: Dabei sein und mitmachen.

Mehr als 1200 Veranstaltungen, davon weit über 1000 kostenfrei – das bietet der Hessentag, der am Freitag, 2. Juni, in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) beginnt. Zehn Tage lang jagt eine Attraktion die nächste, gibt es nicht nur Konzerte mit Musikstars, sondern auch Ausstellungen, Mitmachaktionen, Sportevents, Wettbewerbe, Workshops, Vorführungen, Kabarett, Lesungen und Vorträge. Es ist der erste Hessentag nach drei Jahren; in den Jahren 2020 bis 2022 fiel das Landesfest Corona zum Opfer.

Natürlich sind es vor allem die Auftritte von bekannten Künstlern wie Peter Maffay (ausverkauft), Sarah Connor, Silbermond oder Bülent Ceylan, die die Massen anziehen werden. Aber auch kleine, feine Konzerte finden während der zehn Tage über die Stadt verteilt statt. Das Genre ist breit gefasst: von Blues über Pop und (Hard-)Rock bis hin zur Orchestermusik und zu Kinderliedern. Klänge, die meist gratis zu hören sind.

Viel los ist bei der Sonderschau „Natur auf der Spur“, die vom Umweltministerium zusammen mit Hessen-Forst, Naturschützern, Institutionen und der Stadt Pfungstadt an der Friedensstraße organisiert wird. Greifvögel und Bienen kommen dort zehn Tage lang in verschiedenen Präsentationen und Ausstellungen groß raus. Aber auch Mitmachaktionen wie der Bau eines Tiny Houses, das Herstellen von Leinölfarbe oder ein Wettmelken versprechen Kurzweil. Bauernmarkt, Strohhüpfburg und Streichelzoo vervollständigen das Angebot.

Hessentag-Highlights am Freitag, 2. Juni: 11 Uhr: Eröffnung der Sonderschau „Der Natur auf der Spur“, die Umwelt erlebbar macht. Ort: Dioramazelt, Nr. 11 im Geländeplan 14 Uhr und 17 Uhr: Einblicke in das Einsatztraining der Polizei, Aktionsfläche am Polizei-Bistro, Kaplaneigasse 15 Uhr: Mitmachwerkstatt „Leben der Kinder um 1900“, Alte Remise, Rügnerstraße 35a 10 bis 18 Uhr: Die Jesus-Biker präsentieren sich mit ihren Motorrädern auf dem Vorplatz der St. Antonius-Kirche, Bahnhofstraße 29 10 bis 18 Uhr: Mitmachaktionen und Spiele des LSBT*IQ-Netzwerks Südhessen im Haus der Vielfalt, Kirchstraße 28 20 Uhr: Konzert von Sarah Connor in der Sparkassen-Arena, Christian-Meid-Straße 11. Karten gibt es noch auf eventim.de 20 Uhr: Konzert von Royal Republic im Hessentagsfestzelt, Friedensstraße. Tickets auf eventim.de 21.30 Uhr: Tribute-Show „The Music of Queen – Live“, Spektrum-Bühne, Eberstädter Straße 17 ann

Für Kinder und Jugendliche sind die naturwissenschaftlichen Angebote in der Kirchmühle, Kirchstraße 31. MINT-Initiativen aus Südhessen haben ein kunterbuntes Programm um Forschen und Entdecken, etwa Weltallabenteuer, kleine Experimente und erstes Programmieren, organisiert. Kreativ wird es dagegen im Merck-Fit-&-Fun-Park an der Friedensstraße, wenn Kinder mit ihren Eltern in einem Workshop gemeinsam Kunstwerke erschaffen.

Traditionell stellt sich das Land mit seinen Einrichtungen beim Hessentag vor. In den drei Zelten von „Treffpunkt Hessen“ haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, Politik direkt zu erleben und in den Dialog mit Mitgliedern der Landesregierung zu treten. Auch zahlreiche ehrenamtliche Organisationen sind dort vertreten.

Der Sport feiert auf dem Hessentag ein Festival: Interessierte können dort unter anderem neue Sportarten ausprobieren – von Judo über Voltigieren bis hin zur inklusiven Sportart Showdown –, über Vorführungen örtlicher Sportvereine staunen oder beim Ninja-Warrior-Parcours oder beim Fußball-Dart die eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Mehr als 30 Vereine sind involviert.

Anreise und Parken Die Verkehrsunternehmen bieten für den Hessentag Zusatzfahrten und zusätzliche Haltestellen auf der Pfungstadtbahn (RB 66) ab Darmstadt an. Gäste aus dem Bereich Frankfurt/Rhein-Main, der Bergstraße sowie aus dem östlichen Ried können die Regionalzüge der Rhein-Neckar-Bahn (RE 60, RB 67 und RB 68) nehmen, die ebenfalls häufiger und bis spät in die Nacht fahren. Mehr Infos auf www.dadina.de unter „Aktuell“. Per Bus ist die Anreise vom Bahnhof Darmstadt-Eberstadt und der Straßenbahnhaltestelle Eberstadt-Wartehalle möglich. Die Busse verkehren bis 3 Uhr nachts. 100 Meter Fußweg sind es vom Pfungstädter Bahnhof zur Hessentagsstraße im Zentrum. Der Dadi-Liner kann von Griesheim, Weiterstadt und Erzhausen aus genutzt werden. Der Kleinbus auf Abruf kann unter Telefon 06151/360 510 oder per App bestellt werden. Für Inhaber von Konzerttickets ist die Anreise mit dem RMV fünf Stunden vor Beginn gratis. Bei digitalen Tickets ist es aber zwingend notwendig, einen kostenlosen ÖPNV-Fahrausweis zusätzlich anzufordern. 22 Parkflächen wurden für den Hessentag eingerichtet. Parken ist aber nur mit einem Parkticket möglich, das im Vorverkauf über die Easy-Park-App zehn Euro kostet und vor Ort 15 Euro. Gäste ohne internetfähiges Handy können sich an die Infopoints am Festgelände Gambrinus oder an der Sparkassen-Arena wenden, um ihr Kennzeichen zu registrieren. Das Hessentags-Shuttle verkehrt in Pfungstadt außer am 11. Juni täglich als Verbindung zwischen dem Festgelände Gambrinus und der Sparkassen-Arena. Taxis können im Bereich der Sparkassen-Arena, am Bahnhof Pfungstadt und am Breitwieserweg geordert werden. Für Fahrräder sind vier kostenfreie Abstellflächen eingerichtet. Hinweisschilder auf den Routen weisen den Weg. ann

Die Gewerbeausstellung, in der sich lokale Unternehmen und Betriebe präsentieren, ist fester Bestandteil eines jeden Hessentags. In diesem Jahr trägt sie erstmals den Namen „Hessenmarkt“.

Die Polizei gibt sich modern: Auf der Bühne des Polizei-Bistros geben sich Künstler:innen täglich die Klinke in die Hand, auf der Aktionsfläche vor dem Bistro zeigen die Beamt:innen live, was sie können. Auch die Bundeswehr und die Feuerwehr führen ihre Leistungsfähigkeit vor.

Ein Zuschauermagnet ist schließlich am 11. Juni der farbenprächtige Festumzug mit 111 Zugnummern.

Das Programm mitsamt Lageplänen ist auf www.hessentag2023.de zu finden. An vier Informationspunkten im Stadtgebiet gibt es Hilfe und Infos.

Hier finden sich beim Hessentag in Pfungstadt die Parkmöglichkeiten und das Festtagsgelände. © FR-Grafik