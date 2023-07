B 8 in den Sommerferien dicht

Teilen

Hessen Mobil überrascht mit Plan für Deckensanierung

KÖNIGSTEIN - Den Königsteinern, und nicht nur denen, steht in den Sommerferien eine weitere Baustelle auf der B 8 ins Haus. Wie Hessen Mobil gestern auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, planen die obersten Straßenbauer des Landes, die Fahrbahndecke der Bundesstraße zwischen Kelkheim-Hornau und Königstein zu erneuern.

In Angriff genommen werden soll die Maßnahme voraussichtlich in der Zeit vom 24. Juli bis zum 1. September. Mehr könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen, da die offizielle Anordnung noch nicht vorliege. Im Kelkheimer Rathaus hatte man wohl schon früher Hinweise darauf erhalten, was da in den Ferien auf die Autofahrer zurollt. Im örtlichen Amtsblatt stand zu lesen, dass Hessen Mobil die Maßnahme in zwei Bauabschnitte teilen werde. Abschnitt 1 beginne am Montag, 24. Juli. Geplant sei, bis voraussichtlich 18. August die Straßendecke der B 8 zwischen der Abfahrt KeHornau und der Einmündung zum Johanniswald zu erneuern.

Konkret wird in der Mitteilung aus der Kelkheimer Stadtverwaltung der erste Bauabschnitt wie folgt umrissen: „Von der Beschleunigungsspur der Einmündung der vierspurig ausgebauten B8 bis dreiviertel der Einmündung Johanniswald“. Im Rahmen dieses Bauabschnitts werde am Ende der Beschleunigungsspur eine Fußgängerampel über die B 8 errichtet. Während dieses Bauabschnitts sei der Sodener Stadtteil Altenhain nur über Neuenhain erreichbar.

Unmittelbar daran, heißt es weiter, schließe sich der zweite Bauabschnitt zwischen der Einmündung Johanniswald und der Einmündung der L 3266 (Königsteiner Straße aus Richtung Bad Soden) an. Diesen Baubereich könne man über den Johanniswald (Altenhainer Straße) „nahräumig“ umfahren. Bis Ende der Sommerferien, so die Auskunft aus dem Kelkheimer Rathaus, solle die Maßnahme abgeschlossen sein. Weiträumige Umleitungen würden ausgeschildert. Das betreffe die Ortslagen von Schneidhain, Fischbach, Kelkheim-Mitte, Mammolshain, Neuenhain und Bad Soden.