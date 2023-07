In den Ferien runter von der Couch

Teilen

Aktion „Platzwechsel, jetzt!“ soll für mehr Bewegung sorgen / Teilnahme kostenlos

oberursel - Der Sommer ist da und die Ferien stehen kurz bevor. Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Platzwechsel, jetzt!“. Bereits zum fünften Mal in Folge sorgen die Stadt, der Kultur- und Sportförderverein Oberursel (KSfO), die BKK VBU sowie Team Gesundheit GmbH mit vielen Vereinen für mehr Bewegung in der Brunnenstadt. Vom 24. Juli bis 13. August wird es ein vielfältiges Bewegungsprogramm geben, um Menschen aller Altersgruppen zu inspirieren und zu motivieren, den Platz zu wechseln - „Runter von der Couch, raus aus dem Bürostuhl und rein in die Bewegung“, heißt es in der Ankündigung.

Die TSG Oberursel, der Mountain Sports e.V., der TV Bommersheim, Bogensport Oberursel e.V. und TV Weißkirchen machen mit sowie erstmalig der 1. Frauenfußballverein ’97 Oberursel. Ebenso der SC Oberursel-Triathlon und die Hyrox-Trainerin Ines. Die Sportvereine präsentieren in diesem Jahr 19 verschiedene Bewegungsangebote im Aktionszeitraum: Ob Dauerbrenner wie Zumba, Outdoor-Fitness, Faszien-Yoga oder MTB-Touren, gewohnte Angebote wie Energy Dance, Denksport und „Spiele“ für Familien oder ganz neue Aktionen wie Frauenfußball, Triathlon, Walking/Jogging oder Hydrographien - für Abwechslung und Vielfalt ist gesorgt, heißt es in der Ankündigung von KSfO und Stadt. Auch der Platzwechsel-Parcours vom Rushmoorpark und rund um den Maasgrund kann in den drei Wochen wieder mit einem erfahrenen Trainer entdeckt und ausprobiert werden.

„Kostenlos, unverbindlich und offen - das Sommersportprogramm macht Lust zum Mitmachen! Dass wir bereits im fünften Jahr dieses vielseitige Sportangebot anbieten können, passt zu Oberursel.“, ermuntert Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) zum Mitmachen. Rund 40 Prozent der Oberurselerinnen und Oberurseler seien regelmäßig in einem der knapp 50 Sportvereine aktiv. „Durch das Projekt und seine niederschwelligen Sport- und Freizeitangebote mit tollen Bewegungsmöglichkeiten erreichen wir viele Interessierte auch außerhalb der Vereine“, so die Rathauschefin.

Alle Angebote sind für die Teilnehmenden kostenfrei, lediglich eine einmalige Registrierung und eine anschließende Anmeldung zum Angebot sind über die Website www.platzwechsel.jetzt/oberursel erforderlich. Auf der Projektwebsite sind auch alle weiteren Informationen zu den einzelnen Angeboten zu finden. Grundsätzlich gilt: Jeder kann mitmachen. red