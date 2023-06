Im Geiste Pablo Casals

Ivan Skanavi (Violoncello) spielt bei dem Konzert „Von Casals bis Chopin“, Julia Hamos (Piano) wirkt bei „Hommage à Casals“ mit. öp © Boris Schöppner

Academy feiert 30-jähriges Bestehen mit einem großen Musik-Festival

KRONBERG - Rund 200 Bratschisten und Geiger werden zu den Meisterkursen erwartet, die während des „Kronberg Festivals“ vom 21. September bis 3. Oktober stattfinden werden. Sie erhalten in den öffentlichen Proben nicht nur wichtige Impulse für die vertiefende Ausbildung an ihren Streichinstrumenten. Sie proben Tür an Tür mit den großen Künstlern, die an dem Festivalprogramm mitwirken, und sie können an den 26 Konzerten teilnehmen, um zu sehen, was die Großen auf die Bühne bringen. Von den Konzerten profitieren natürlich auch alle Besucher. Das Publikum darf sich auf große Solisten, junge Spitzentalente und acht Orchester und Ensembles freuen.

Dabei sind etwa Julia Fischer, Augustin Hadelich, Gary Hoffman, Steven Isserlis, Gidon Kremer, Mihaela Martin, András Schiff und Pinchas Zukerman. Erwartet werden zudem das Chamber Orchestra of Europe, das Ensemble Resonanz, die Kremerata Baltica, das Bridges-Kammerorchester und das HR-Sinfonieorchester. Jetzt startet der Vorverkauf.

Das Festival im 30. Jahr des Bestehens der Kronberg Academy steht unter dem Motto „Zuerst Mensch“ - in Erinnerung an den großen Cellisten Pablo Casals, der Namensgeber des neuen Konzertsaals ist. Das Festival will Persönlichkeit und Botschaft des Musikers, Philanthropen und Friedenskämpfers Pablo Casals aus Anlass seines 50. Todestages beleuchten. „Wer hier war, der weiß, wer Casals war“, verspricht Friedemann Eichhorn, Künstlerischer Leiter der Academy. Das umfangreiche und hochkarätig besetze Konzertprogramm wird durch zahlreiche weitere Ausstellungen, Vorführungen und Vorträge ergänzt.

Das umfangreiche Programm ermögliche Besuchern, gut den ganzen Tag hier verbringen zu können, sagt Reinhold Trenkler, Gründer und Intendant der Academy. Beim Festival werde sowohl dem musikwissenschaftlichen als auch dem humanitären Erbe Casals nachgespürt. So war es der Anspruch des Künstlers, Musik nicht nur um ihrer selbst willen zu machen, sondern die eigene Kunst in den Dienst der Menschheit und der Menschlichkeit zu stellen. Seine Lebensmaxime „In erster Linie bin ich Mensch, in zweiter Künstler“ sei für die Kronberg Academy einer der wesentlichen Leitgedanken bei der Ausbildung. Es gehe um die Verantwortung für „Musik, Mensch und Erde“.

Lieder von Freiheit und Frieden

So heißt denn auch das Eröffnungskonzert am 21. September, bei dem unter anderem Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ erklingen wird. In vielen Konzerten spielen Festivalkünstler Musik, die Pablo Casals schätzte und die ihm wichtig war.

Im Auftrag der Academy entstanden zudem sechs neue Kompositionen zum Thema des Festivals: Die Werke von Pedro Halffter, Žibuokle Martinaityte, Victor Kissine, Enjott Schneider, Lera Auerbach und dem Jazzpianisten Iiro Rantala werden mit weiteren Ur- und Erstaufführungen zum ersten Mal zu hören sein. Besonders spannungsvoll sollen sich drei Konzerte gestalten, in denen unter anderem Pedro Halffters Don-Quixote-Sonate und fünf kurze Stücke von György Kurtág kombiniert werden mit den sechs Cellosuiten von Johann Sebastian Bach, die Pablo Casals „wiederentdeckt“ hat.

Ein Vorbild ist Casals auch als Künstler, der eine klare politische Haltung bewies und dem es wichtig war, anderen Gutes zu tun. Das Festival „Zuerst Mensch“ will daher Musiker dazu anregen, ebenfalls das Rampenlicht zu nutzen, um sich für andere Menschen zu engagieren und dabei das Publikum einzubeziehen: So wird es die Aktion „Fair Play“ geben, bei der acht Künstler des Festivals ihr Konzert als „Paten“ einem sozialen Projekt widmen und zu Spenden aufrufen. Bei der zweiten Aktion mit dem Titel „One for you“, die in Kooperation mit dem Bürgerinstitut Frankfurt stattfindet, sollen Kartenkäufer motiviert werden, weitere Tickets für Menschen zu ermöglichen, die sich einen Konzertbesuch nicht leisten können.

Beim „Pablo Casals Award - For a Better World“ geht es um soziale Verantwortung. Der Preis wird jährlich von der Academy an Künstler vergeben, die sich in besonderer Weise gesellschaftlich engagieren. In diesem Jahr wird der Preis posthum an den Pianisten Lars Vogt gehen, für seine Initiative „Rhapsody School“.

Das vollständige Programm findet sich auf www.kronbergacademy.de. Karten sind per Telefon unter 0 61 73 / 78 33 77, über die Website der Kronberg Academy oder per E-Mail an karten@kronbergacademy.de sowie im Kartenbüro, Beethovenplatz 1, erhältlich.