ICE-Neubaustrecke: Nachts wird es in Kommunen mitunter leiser

Teilen

Die ICE-Züge sollen auf der Neubaustrecke mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sein. © Deutsche Bahn

Schallgutachter haben untersucht, ob beim Bau der ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim die Lärmgrenzwerte eingehalten werden. Die Bahn stellte die Ergebnisse vor.

Die zweigleisige ICE-Strecke, die die Bahn zwischen Frankfurt und Mannheim bauen will, wird für die meisten Anwohner und Anwohnerinnen nachts keinen zusätzlichen Lärm mit sich bringen. Das haben Schallgutachter ermittelt. Die Bahn stellte die ersten Ergebnisse der Schalluntersuchungen am Dienstag beim Beteiligungsforum zur Neubaustrecke vor. Mit Lärmschutzwänden, die an der Strecke geplant sind, könnten in fast allen Wohn- und Mischgebieten die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, heißt es. Für die Menschen, die an der sogenannten Riedbahn – der Schienenstrecke von Frankfurt nach Mannheim über Groß-Gerau und Biblis – wohnen, wird es zukünftig sogar leiser.

Über die Schienen der ICE-Neubaustrecke soll nachts auch der Güterverkehr laufen. Mit neuen Lärmschutzwänden und erneuerten, erhöhten oder verlängerten Schallschutzbauwerken will die Bahn dafür sorgen, dass es in den Kommunen an der Neubaustrecke ab 2030 nicht lauter wird. Wo die Züge mehr Lärm verursachen, prüft die Bahn den Einbau von Schallschutzfenstern.

Die Bahn müsse ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen, erklärte ein Bahnsprecher gegenüber der FR. Zuerst müsse sie es schaffen, den Eisenbahnlärm unterhalb der gesetzlichen Vorgaben zu halten, die für Wohngebiete tagsüber bei 59 Dezibel und nachts bei 49 Dezibel liegen. Wenn dann auch noch relevanter Umgebungslärm vorhanden sei - etwa durch Autobahnen, Bundesstraßen oder Flugrouten – müssten die Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung eingehalten werden, die tagsüber bei 70 Dezibel und nachts bei 60 Dezibel liegen. „Die Frage ist also, ob durch die Neubaustrecke die Lärmvorbelastung signifikant steigt“, so der Bahnsprecher.

Schallgutachter haben die Planungen der Bahn untersucht und haben sich zunächst einmal die Abschnitte zwischen Neu-Isenburg-Zeppelinheim und der Nordanbindung Darmstadt sowie den Streckenabschnitt bei Pfungstadt angeschaut. Sie interessierten sich allerdings nur für die nächtlichen Auswirkungen.

In Mörfelden-Walldorf, wo die Gleise der Riedbahn zum Teil sogar durch den Ort führen, wird es laut Schallgutachten trotz vorbeilaufender Neubaustrecke nicht lauter. Der Güterverkehr wird nachts nämlich auf die Neubaustrecke geroutet, die ortsferner als die Riedbahn am Stadtteil Walldorf vorbeiführen wird. In Zahlen ausgedrückt: Statt 22 Güterzügen fahren zwischen Zeppelinheim und Groß-Gerau künftig nur noch drei Güterzüge zwischen 22 und 6 Uhr.

Da die Riedbahn ab Juli 2024 fünf Monate lang generalsaniert werden soll, wird es Ende 2024 durch zusätzliche Lärmschutzwände in vielen Bereichen sogar leiser – unabhängig von der Neubaustrecke. Im Zuge der Generalsanierung werden Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von 16 Kilometern erneuert oder neu errichtet.

Bis zu 2,5 Dezibel wird es auch in Pfungstadt, bis zu 4,5 Dezibel im Pfungstädter Stadtteil Eschollbrücken und im Ortsteil Eich leiser – wenn man den Gesamtlärm betrachtet. Dort führt neben der künftigen ICE-Strecke auch die Autobahn 67 vorbei, die ausgebaut werden soll. Im Ist-Zustand hat die A67 keinen Lärmschutz; die Autobahn-GmbH muss jedoch beim Autobahnausbau im Rahmen des mehrstufigen Lärmschutz-Verfahrens ebenfalls die Lärmgrenzwerte einhalten. Das macht auch Schallschutz erforderlich.

In Erzhausen dagegen wird es in der Gesamtlärmbetrachtung nachts gegenüber heute um bis zu 2,5 Dezibel lauter, in fünf Gebäuden sogar um bis zu 4,5 Dezibel. Die Bahn kann zwar den nächtlichen Grenzwert von 49 Dezibel einhalten, der Lärm summiert sich dort allerdings, weil die vorbeiführende Autobahn 5 keinen Schallschutz hat.

Auch die Stadt Darmstadt, die an der Main-Neckar-Bahnstrecke Frankfurt-Heidelberg liegt, wird laut Bahnsprecher von der Neubaustrecke profitieren – wenn auch nicht in einem so hohen Maß wie die Anliegerkommunen an der Riedbahn. „Nachts fünf Güterzüge weniger“, sagt der Bahnsprecher. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das: statt 57 nächtlichen Güterzügen ab dem Jahr 2030 dann noch 52.

Schalltechnische Untersuchungen sind auch auf dieser Bestandsstrecke geplant. Wahrscheinlich wird sie auch noch generalsaniert, weshalb mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Anliegerkommunen in den kommenden Monaten Einzelgespräche laufen, um deren Forderungen zu zusätzlichem Lärmschutz im Rahmen der Generalsanierung zu hören.